Arnold Schwarzenegger versteigert signiertes „Terminator“-Motorrad

Ein außergewöhnliches Motorrad mit der Unterschrift von Arnold Schwarzenegger wird für den guten Zweck versteigert. Das eigens angefertigte „Peace Bike Terminator“ wurde dem Hollywoodstar im Juni in Wien überreicht.

Ein besonderes Sammlerstück sucht einen neuen Besitzer: Das von Arnold Schwarzenegger persönlich signierte „Peace Bike Terminator“ wird über die Online-Plattform United Charity versteigert. Hinter dem aufwendig umgebauten Motorrad stehen die sogenannten JESUS BIKER, die bereits mit einer früheren Charity-Auktion für Aufmerksamkeit gesorgt hatten. Das Einzelstück wurde Schwarzenegger am 15. Juni 2026 beim zehnten Austrian World Summit in der Wiener Hofburg übergeben. Dort verewigte sich der gebürtige Steirer mit seiner Unterschrift auf dem Motorrad.

Mehr als 500 Stunden Arbeit

Für das auffällige Custom-Bike investierten die JESUS BIKER nach eigenen Angaben über 500 Arbeitsstunden. Das Ergebnis ist ein individuell gestaltetes Motorrad, das mit seinem Namen auf Schwarzeneggers berühmte Filmrolle als Terminator anspielt. Für die Motorradgruppe ist es nicht die erste außergewöhnliche Versteigerung. Bereits zuvor hatte sie ein sogenanntes Papst-Bike für einen guten Zweck versteigert. Damals kamen laut United Charity 130.000 Euro zusammen.

Erlös geht an zwei Hilfsprojekte

Mit der aktuellen Auktion sollen gleich zwei Organisationen unterstützt werden. Die Einnahmen werden zu gleichen Teilen zwischen der Schwarzenegger Climate Initiative und einem Kinderhilfsprojekt der Päpstlichen Missionswerke Österreich, Missio, in Madagaskar aufgeteilt. Während sich Schwarzeneggers Initiative für Klimaschutz engagiert, soll der zweite Teil des Erlöses Kindern in Madagaskar zugutekommen.

Weitere Harley wird versteigert

Neben dem „Peace Bike Terminator“ steht bei United Charity auch eine vollständig restaurierte Harley-Davidson VRSCA V-Rod zur Versteigerung. Der Erlös dieses Motorrads ist für den Verein Haus Kiebitz e. V. vorgesehen. Gebote für die Motorräder können online über www.unitedcharity.de abgegeben werden. Wie viel das von Schwarzenegger signierte Einzelstück letztlich einbringen wird, ist noch offen.