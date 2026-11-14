„Mein Traummann“: Steirischer Ski-Star Julia Scheib ist verlobt

Bei Julia Scheib läuft es nicht nur sportlich rund. Die 28-jährige Skirennläuferin aus Frauental an der Laßnitz (Bezirk Deutschlandsberg) hat auch privat einen besonderen Grund zur Freude: Sie und ihr langjähriger Partner Peter sind verlobt. Die Neuigkeit verrät die Steirerin in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“, die am Sonntag, dem 15. November, ausgestrahlt wird. Dabei spricht sie auch darüber, weshalb ihr Verlobter in ihrem Leben eine so wichtige Rolle spielt.

Seit sechs Jahren ein Paar

Kennengelernt haben sich Julia Scheib und Peter über gemeinsame Freunde. Damals studierte er in Graz. Mittlerweile sind die beiden seit sechs Jahren zusammen und leben gemeinsam in Frauental. Einfach war der Beginn ihrer Beziehung allerdings nicht. Scheib kämpfte damals mit den Folgen ihrer zweiten Kreuzbandverletzung. Ihr Knie blieb über lange Zeit geschwollen, an einen normalen Trainingsalltag war kaum zu denken. Gerade in dieser schwierigen Phase stand Peter an ihrer Seite. Im Gespräch mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl erzählt die Skirennläuferin, wie sehr sie diese Unterstützung schätzt. Ihr Partner habe versucht, ihr zu helfen, wo immer es möglich gewesen sei.

„Mein Traummann ist mein Verlobter“

Dass die Beziehung auch abseits des Sports funktioniert, hat für Scheib einen besonderen Stellenwert. Peter entschied sich, mit ihr in der Steiermark zu bleiben, und zog zu ihr nach Frauental. „Mein Traummann ist mein Verlobter“, freut sich die 28-Jährige im Ö3-Interview. Wann die Hochzeitsglocken läuten werden, steht allerdings noch nicht fest. Schließlich bestimmt der Skisport weiterhin einen großen Teil ihres Alltags. Training, Reisen und Wettkämpfe müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Die Steirerin möchte sich deshalb mit der Hochzeit keinen zusätzlichen Druck machen.

Große Ziele für den kommenden Skiwinter

Trotz der privaten Glücksnachrichten bleibt der sportliche Ehrgeiz ungebrochen. Nach ihrem Triumph im Riesentorlauf-Weltcup der vergangenen Saison hat Scheib auch für den bevorstehenden WM-Winter große Pläne. Die 28-Jährige fühlt sich nach eigenen Angaben körperlich bestens vorbereitet und möchte weiterhin um Siege kämpfen. Besonders eine Medaille bei der Weltmeisterschaft hat sie im Blick.