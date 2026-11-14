Nach 15 Jahren: „Dancing Stars“-Profitänzer verkündet überraschenden Abschied

Nach 15 Jahren ist Schluss: Der Salzburger Profitänzer Florian Gschaider wird bei der nächsten Staffel von „Dancing Stars“ nicht mehr auf dem Parkett stehen. Hinter seiner Entscheidung stecken schwere gesundheitliche Probleme.

Für viele Fans der ORF-Tanzshow „Dancing Stars“ kommt diese Nachricht überraschend: Florian Gschaider zieht sich nach 15 Jahren als Profitänzer aus der beliebten Sendung zurück.

Für viele Fans der ORF-Tanzshow „Dancing Stars“ kommt diese Nachricht überraschend: Florian Gschaider zieht sich nach 15 Jahren als Profitänzer aus der beliebten Sendung zurück.

Für viele Fans der ORF-Tanzshow „Dancing Stars“ kommt diese Nachricht überraschend: Florian Gschaider zieht sich nach 15 Jahren als Profitänzer aus der beliebten Sendung zurück. Der 46-jährige Salzburger gab seinen Abschied am Freitagabend, dem 13. November 2026, bekannt. Darüber berichteten am Samstag mehrere Medien. Wenn die neue Staffel im Frühjahr 2027 startet, wird Gschaider somit nicht mehr als aktiver Profitänzer dabei sein.

Schwere gesundheitliche Probleme

Hinter dem Rückzug stehen scheinbar gesundheitliche Gründe. Wie die „Krone“ berichtet, musste sich Gschaider im vergangenen Sommer einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen. Danach hatte er mit Lähmungserscheinungen zu kämpfen. Die gesundheitlichen Probleme hätten dem Tänzer deutlich gemacht, dass er künftig stärker auf seinen Körper achten müsse. Bereits 2023 hatte Gschaider einen Rückschlag erlebt. Damals verletzte er sich während der laufenden „Dancing Stars“-Staffel und musste seine Teilnahme kurz vor dem Finale beenden.

©ORF/Hans Leitner Heilwig Pfanzelter und Florian Gschaider bei einer „Dancing Stars“- Probe.

So geht es für Florian Gschaider weiter

Inzwischen soll sich der 46-Jährige von seinen jüngsten gesundheitlichen Problemen nahezu vollständig erholt haben. Ganz vom Tanzen verabschieden möchte er sich allerdings nicht. Seine Tanzschule in Salzburg will Gschaider weiterhin betreiben. Auch der ORF-Show möchte er nach eigenen Angaben verbunden bleiben und künftig hinter den Kulissen mitwirken. Für die Zuschauer bedeutet sein Abschied dennoch eine Veränderung: Nach 15 Jahren wird der langjährige Profitänzer bei der kommenden Staffel nicht mehr selbst um den Sieg tanzen. Die neue Staffel von „Dancing Stars“ soll im Februar 2027 im ORF starten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert