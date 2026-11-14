Kroatien: Diese Regeln gelten ab 15. November für Autofahrer

Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, muss ab Sonntag, dem 15. November, wieder bestimmte Wintervorschriften beachten. Bei Verstößen drohen 130 Euro Strafe. Die Regeln gelten auf einigen Straßen sogar ohne Schnee und Eis.

Autofahrer aufgepasst: In Kroatien beginnt am Sonntag, dem 15. November 2026, wieder die jährliche Winterausrüstungspflicht. Darauf weist unter anderem der ÖAMTC hin. Besonders für Österreicher, die in den kommenden Monaten nach Kroatien reisen, ist das wichtig. Die Vorschriften gelten bis zum 15. April 2027. Auf bestimmten Hauptverkehrsstraßen und Autobahnabschnitten ist die vorgeschriebene Ausrüstung während dieses gesamten Zeitraums Pflicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Fahrbahn verschneit oder trocken ist. Auf anderen Straßen müssen Fahrzeuge bei winterlichen Verhältnissen entsprechend ausgestattet sein.

Welche Reifen sind in Kroatien erlaubt? Für Autos bis 3,5 Tonnen gibt es laut ÖAMTC zwei Möglichkeiten, die Anforderungen zu erfüllen: Winterreifen: Das Fahrzeug muss auf allen vier Rädern mit entsprechend gekennzeichneten Winterreifen ausgestattet sein.

Das Fahrzeug muss auf allen vier Rädern mit entsprechend gekennzeichneten Winterreifen ausgestattet sein. Sommerreifen: Diese benötigen mindestens vier Millimeter Profiltiefe. Zusätzlich müssen geeignete Schneeketten mitgeführt werden. Bei Schnee oder Eis können Schneeketten auf den Antriebsrädern erforderlich sein. Besonders in den höher gelegenen Regionen Kroatiens sollten Autofahrer darauf vorbereitet sein. Wichtig für Reisende aus Österreich: Spikereifen dürfen in Kroatien nicht verwendet werden.

130 Euro Strafe bei Verstößen

Wer die vorgeschriebene Winterausrüstung nicht dabei hat, muss laut kroatischem Innenministerium mit einer Geldstrafe von 130 Euro rechnen. Außerdem kann die Polizei die Weiterfahrt verbieten, wenn ein Fahrzeug nicht ausreichend für winterliche Straßenverhältnisse ausgerüstet ist. Autofahrer sollten daher vor der Reise überprüfen, ob ihre Reifen den kroatischen Vorschriften entsprechen und ob gegebenenfalls passende Schneeketten im Kofferraum liegen.