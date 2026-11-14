Am Sonntag: Heidi Klum wegen Tokio-Hotel-Konzert in Wien

Nach Leipzig ist vor Wien: Nach diesem Motto lebt aktuell nicht nur die deutsche Kultband Tokio Hotel sondern auch Edelfan Heidi Klum. Nachdem am Freitag das Konzert in Leipzig war, sind sie alle mittlerweile in Wien gelandet.

Am Sonntag, 15. November 2026, ist die deutsche Kult-Band Tokio Hotel in der Wiener Stadthalle im „Einsatz“. Ab 19.30 Uhr spielt die Support-Band, ehe Tom Kaulitz und Co. auf der Bühne den Fans so richtig einheizen werden. Ebenfalls in Wien gelandet ist kürzlich auch Superstar, Topmodel und Moderatorin von Germanys Next Top Model Heidi Klum, die ihren Ehemann Kaulitz als Edelfan vor Ort unterstützen wird.

Tokio-Hotel-Konzerttour: Nach Leipzig ist vor Wien

Das Programm ist für die Band, die aktuell wieder einen Aufschwung erlebt, dabei recht dicht. Noch am Freitag ist man in Leipzig auf der Bühne gestanden, im Rahmen der „Arena Tour 2026“ geht es am 15. November nun eben in Wien weiter. Und neben der Band rund um Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer sind eben auch Heidi Klum und Hund Fritz mit dabei. Das Konzert in der Stadthalle ist übrigens schon ausverkauft.