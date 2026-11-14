Hundertjähriger Kalender kündigt „viel Schnee“ an: Was das jetzt heißt

Wettervorhersagen sind für gewöhnlich nur ein paar Tage im Vorhinein wirklich genau. Nun sagt ein "hundertjähriger Kalender" aber Schneemassen für Dezember voraus. Warum Meteorologen darüber nur den Kopf schütteln.

In etwas mehr als zwei Wochen, am 1. Dezember, soll es laut hundertjährigem Kalender dann so weit sein. Die erste größere Schneewelle soll die Landschaften weiß färben. Und auch danach dürfte der Dezember weiter schneereich bleiben, schenkt man dem hundertjährigen Kalender aus dem 17. Jahrhundert Glauben. Aber eines schon vorab: Das sollte man eventuell nicht tun.

Warum der hundertjährige Kalender keine Grundlage hat

Der Grund dafür liegt in der Schwierigkeit der Vorhersage von konkreten Wetterereignissen und Zugrichtungen von Tief- und Hochdruckgebieten und dergleichen allgemein. Diese können oft kaum eine Woche im Vorhinein genau bestimmt werden – und schon gar nicht als Kalender, der sich alle sieben Jahre wiederholt. Der Kalender geht nämlich auf den Zisterzienser-Abt Mauritius Knauer aus dem fränkischen Langheim (Deutschland) zurück. Dieser wollte eben im 17. Jahrhundert durch systematische Wetterbeobachtung eine Planungshilfe für die Landwirtschaft erschaffen – so ist der hundertjährige Kalender entstanden.

Laut hundertjährigem Kalender: Himmelskörper und unser Wetter

Laut diesem übernimmt jedes Jahr ein anderer damals bekannter Himmelskörper abwechselnd die Herrschaft – und das wiederholt sich dann eben alle sieben Jahre. Experten und Meteorologen können dabei aber nur den Kopf schütteln, entbehrt alleine schon jener Gedanke jeder Grundlage, dass Himmelskörper die Herrschaft über unser Wetter hätten. Sollte eine Vorhersage dann aber doch einmal eintreffen, handelt es sich demnach um absolute Zufallstreffer.

Langfrist-Prognosen meist sehr unsicher

Dementsprechend sollte die Vorhersage zum Schnee im Dezember mit absoluter Vorsicht genossen werden. Vorhersagen, die zwei Wochen oder mehr in der Zukunft liegen, sind sowieso kaum realistisch und können sich stets ändern. Zu Saisonprognosen – etwa für den Winter – meinte GeoSphere-Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter kürzlich etwa: „Detailprognosen für die Alpen sind fast unmöglich. Wir müssen uns also wohl überraschen lassen.“ Ähnlich sieht die Sachlage übrigens auch mit Bauernregeln aus, die meist ebenfalls nur auf Naturbeobachtungen beruhen und demnach oft keine wissenschaftliche Grundlage haben.