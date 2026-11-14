Österreich gegen Irland: Diese Aufstellung soll Aufstieg fixieren
Am heutigen Samstag, 14. November 2026, spielt Österreich in der Nations League gegen Irland. Mittlerweile ist auch klar, wer von Anfang an ran darf und mit welcher Elf das ÖFB-Team den Aufstieg fixieren möchte.
In der Raiffeisen Arena in Linz steht Österreich am Samstag, 14. November 2026, vor der Aufgabe Irland. Im fünften Gruppenspiel der Nations League kann man dabei bereits den Aufstieg in die A-Gruppen fixieren. Dazu bräuchte es einen Sieg gegen die Iren. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, mit welcher Aufstellung Teamchef Ralf Rangnick ebenjenen Sieg einfahren möchte.
Diese Aufstellung soll gegen Irland den Aufstieg fixieren:
- Alexander Schlager
- Kevin Danso
- Stefan Posch
- Nicolas Seiwald
- Christoph Lang
- Christoph Baumgartner
- Michael Gregoritsch
- Philipp Lienhart
- Phillipp Mwene
- Romano Schmid
- Konrad Laimer
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Christoph Baumgartner feiert Comeback im ÖFB-Team
Unter anderem wieder mit dabei ist nach seinem verletzungsbedingt langen Ausfall – unter anderem hat er die gesamte WM verpasst – Christoph Baumgartner. Das Spiel startet um 20.45 Uhr. Live mit dabei sein könnt ihr auf ORF 1.