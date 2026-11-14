Österreich gegen Irland: Diese Aufstellung soll Aufstieg fixieren

Am heutigen Samstag, 14. November 2026, spielt Österreich in der Nations League gegen Irland. Mittlerweile ist auch klar, wer von Anfang an ran darf und mit welcher Elf das ÖFB-Team den Aufstieg fixieren möchte.

Mit dieser Elf startet Österreich ins Nations-League-Spiel gegen Irland.

Mit dieser Elf startet Österreich ins Nations-League-Spiel gegen Irland.

In der Raiffeisen Arena in Linz steht Österreich am Samstag, 14. November 2026, vor der Aufgabe Irland. Im fünften Gruppenspiel der Nations League kann man dabei bereits den Aufstieg in die A-Gruppen fixieren. Dazu bräuchte es einen Sieg gegen die Iren. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, mit welcher Aufstellung Teamchef Ralf Rangnick ebenjenen Sieg einfahren möchte.

Diese Aufstellung soll gegen Irland den Aufstieg fixieren: Alexander Schlager

Kevin Danso

Stefan Posch

Nicolas Seiwald

Christoph Lang

Christoph Baumgartner

Michael Gregoritsch

Philipp Lienhart

Phillipp Mwene

Romano Schmid

Konrad Laimer

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Christoph Baumgartner feiert Comeback im ÖFB-Team

Unter anderem wieder mit dabei ist nach seinem verletzungsbedingt langen Ausfall – unter anderem hat er die gesamte WM verpasst – Christoph Baumgartner. Das Spiel startet um 20.45 Uhr. Live mit dabei sein könnt ihr auf ORF 1.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2026 um 19:43 Uhr aktualisiert