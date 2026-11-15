Lotto-Ziehung am 15. November: Diese Zahlen sind 2 Millionen Euro wert

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. November 2026, geht es im ersten Gewinnrang um nicht weniger als zwei Millionen Euro. Wir wissen dabei genau, welche Zahlen gezogen worden sind.

Nachdem bei den letzten beiden Lotto-Ziehungen am Mittwoch und bei der Bonusziehung am Freitag der Lotto-Sechser nicht geknackt worden ist, ist es am Sonntag, 15. November, um einen Doppeljackpot und rund zwei Millionen Euro gegangen, wie die Österreichischen Lotterien berichten. In der folgenden Infobox erfahrt ihr nun, welche Zahlen gezogen worden sind und demnach zwei Millionen Euro wert wären, sollte sie jemand am Schein gehabt haben.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. November 2026, gezogen: Lotto : 4, 5, 6, 9, 26, 44 Zusatzzahl: 24

: 4, 5, 6, 9, 26, 44 Zusatzzahl: 24 LottoPlus, 1. Ziehung : 3, 16, 18, 28, 34, 41

: 3, 16, 18, 28, 34, 41 LottoPlus, 2. Ziehung : 22, 27, 29, 35, 44, 45

: 22, 27, 29, 35, 44, 45 Joker: 7, 5, 8, 1, 1, 8 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf die Lotto-Ziehung vom Freitag, 13. November

Freitag der 13. entpuppte sich im Rahmen der Lotto-Bonusziehung als kein sonderlicher Glückstag – und wurde seinem Namen damit vollkommen gerecht. Weder bei der Hauptziehung noch bei den beiden LottoPlus-Ziehungen oder beim Joker hat es Hauptgewinne gegeben. Sehr wohl freuen durfte sich aber ein Oberösterreicher, der beim Fünfer mit Zusatzzahl einen Sologewinn und damit rund 80.000 Euro abgestaubt hat. Und der 30.000-Euro-Bonus ging an eine Quittungsnummer in Niederösterreich, so die Lotterien.