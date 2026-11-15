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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der sich freut und Geld im Hintergrund.
Ein Österreicher hat bei der Lotto-Ziehung am 15. November richtig abgeräumt.
Österreich
15/11/2026
Bei Sonntags-Ziehung

Multimillionär: Österreicher knackt Lotto-Sechser, ist jetzt reich

Die Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. November 2026, hat nach zwei Nieten wieder einen Sechser hervorgebracht. Der Sologewinn ist etwas über zwei Millionen Euro wert.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(185 Wörter)
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Nachdem weder am Mittwoch noch bei der Bonusziehung am Freitag ein Lotto-Sechser dabei war, ist es am Sonntag, 15. November 2026, um einen Doppeljackpot gegangen. Und dieser wurde von einem Spielteilnehmer geknackt. Exakt 2.029.238,30 Euro ist der Sologewinn wert, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits sehen kann. Einen Sologewinn hat es übrigens auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gegeben. Ein Österreicher darf sich dabei über mehr als 87.000 Euro freuen.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit

Bei Lotto-Ziehung: Solo-Joker ist über 343.000 Euro wert

Im Gegensatz zu „Lotto 6 aus 45“ hat weder die erste noch die zweite LottoPlus-Ziehung einen Gewinner hervorgebracht. In beiden Fällen wurde das Geld aus dem ersten Rang auf die Fünfer aufgeteilt, sie bekommen jeweils etwas weniger als 4.000 Euro. Schließlich hat es beim Joker dann wieder einen Tipp gegeben, der alles richtig gemacht hat. Nachdem es hier wegen eines Jackpots ebenfalls um mehr Geld als sonst gegangen ist, ist dieser für den Sologewinner mehr als 343.000 Euro wert. Noch ist unklar, aus welchen Bundesländern die Gewinner genau sind. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, welche Zahlen genau gezogen wurden.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. November 2026, gezogen:

  • Lotto: 4, 5, 6, 9, 26, 44 Zusatzzahl: 24
  • LottoPlus, 1. Ziehung: 3, 16, 18, 28, 34, 41
  • LottoPlus, 2. Ziehung: 22, 27, 29, 35, 44, 45
  • Joker: 7, 5, 8, 1, 1, 8

alle Angaben ohne Gewähr

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