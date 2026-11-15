Multimillionär: Österreicher knackt Lotto-Sechser, ist jetzt reich
Die Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. November 2026, hat nach zwei Nieten wieder einen Sechser hervorgebracht. Der Sologewinn ist etwas über zwei Millionen Euro wert.
Nachdem weder am Mittwoch noch bei der Bonusziehung am Freitag ein Lotto-Sechser dabei war, ist es am Sonntag, 15. November 2026, um einen Doppeljackpot gegangen. Und dieser wurde von einem Spielteilnehmer geknackt. Exakt 2.029.238,30 Euro ist der Sologewinn wert, wie man auf der Seite der Österreichischen Lotterien bereits sehen kann. Einen Sologewinn hat es übrigens auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gegeben. Ein Österreicher darf sich dabei über mehr als 87.000 Euro freuen.
Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?
Bei Lotto-Ziehung: Solo-Joker ist über 343.000 Euro wert
Im Gegensatz zu „Lotto 6 aus 45“ hat weder die erste noch die zweite LottoPlus-Ziehung einen Gewinner hervorgebracht. In beiden Fällen wurde das Geld aus dem ersten Rang auf die Fünfer aufgeteilt, sie bekommen jeweils etwas weniger als 4.000 Euro. Schließlich hat es beim Joker dann wieder einen Tipp gegeben, der alles richtig gemacht hat. Nachdem es hier wegen eines Jackpots ebenfalls um mehr Geld als sonst gegangen ist, ist dieser für den Sologewinner mehr als 343.000 Euro wert. Noch ist unklar, aus welchen Bundesländern die Gewinner genau sind. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, welche Zahlen genau gezogen wurden.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 15. November 2026, gezogen:
- Lotto: 4, 5, 6, 9, 26, 44 Zusatzzahl: 24
- LottoPlus, 1. Ziehung: 3, 16, 18, 28, 34, 41
- LottoPlus, 2. Ziehung: 22, 27, 29, 35, 44, 45
- Joker: 7, 5, 8, 1, 1, 8
alle Angaben ohne Gewähr