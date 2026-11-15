1.800 Euro schon weg: Frau glaubt Fake-Moretti und blockiert Fanseite

Auf der Fanseite von Schauspieler Tobias Moretti warnt man derzeit vor einem Betrug. Demnach würden sich die Betrüger als Moretti ausgeben - und so an Geld kommen wollen. Bei einer Frau hat das funktioniert.

Die Frau sei via WhatsApp vom vermeintlichen Tobias Moretti kontaktiert worden, heißt es in dem Posting auf der Fanseite des Star-Schauspielers. Der Betrüger behauptete – Morettis Namen benutzend – demnach, er sei geschieden und brauche nun Geld. Der Frau hatte er so bereits 1.800 Euro entlockt.

„Steht weiterhin mit der Person in Kontakt“

Sie selbst hat die Fanseite daraufhin kontaktiert und wurde von dieser darauf hingewiesen, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist und sofort Anzeige erstatten soll. Doch die Warnung schien bei ihr nicht angekommen zu sein, denn: „Leider steht sie weiterhin mit dieser Person in Kontakt. Der Betrüger behauptet ihr gegenüber, er sei der echte Tobias, und stellt meine gegenteiligen Aussagen als Lügen dar.“

Tobias Moretti „kontaktiert grundsätzlich niemanden“

Doch es wird noch unglaublicher: Die Frau hat die Fanseite sogar blockiert und zieht es scheinbar vor, den Lügen des Betrügers zu glauben. Im Posting mahnt man nun, sehr vorsichtig zu sein und niemals auf Nachrichten von Personen zu reagieren, die vom Star-Schauspieler stammen sollen. „Er kontaktiert grundsätzlich niemanden – weder über WhatsApp noch über Messenger, Instagram oder andere Kanäle“, heißt es seitens der Fanseite abschließend.