Flirts, Gefühle und jede Menge Drama: Ab 14. Dezember geht die Dating-Show „Match in Paradise“ in die vierte Runde. Mit Selina Hager und Dominik Brcic ziehen gleich zwei bekannte Reality-Stars aus Wien in die Traumvilla auf Kreta.

Sonne, Strand und vielleicht die ganz große Liebe: Auf der griechischen Insel Kreta wird ab Dezember wieder fleißig geflirtet. Die vierte Staffel von „Match in Paradise“ startet am Montag, dem 14. Dezember, auf JOYN und ATV. Mit dabei sind auch zwei Singles aus Wien, die im Reality-TV keine Unbekannten sind.

Selina sucht einen Mann, der sie zur Ruhe bringt

Die 29-jährige Selina Hager lebt in Wien und stammt ursprünglich aus Oberösterreich. Bekannt wurde sie unter anderem durch „Forsthaus Rampensau“ und „Reality, Oida!“. Auch auf Social Media ist sie aktiv und erreicht dort rund 30.000 Follower. Selina beschreibt sich selbst als lustig, sensibel und chaotisch. Bei der Partnersuche legt sie vor allem Wert auf Humor, Ehrlichkeit und Loyalität. Ihr Traummann sollte außerdem Ruhe ausstrahlen und einen Ausgleich zu ihrer lebhaften Persönlichkeit bieten.

Dominik will flirten – und sich nicht gleich festlegen

Auch der 29-jährige Wiener Dominik Brcic bringt bereits reichlich Reality-Erfahrung mit. Er war unter anderem bei „Good Luck Guys“ sowie in internationalen Dating-Formaten zu sehen. In der Villa möchte Dominik vor allem eines: flirten. Sich sofort auf eine Frau festzulegen, kommt für ihn zunächst nicht infrage. Auch möglichen Streitigkeiten blickt der selbst ernannte Partylöwe gelassen entgegen. Für ihn gehören Drama und Aufregung zum Reality-TV dazu.

Dritte Single-Dame kommt aus Niederösterreich

Neben den beiden Wienern zieht auch Miraya (26) aus Wöllersdorf in Niederösterreich als eine der ersten Kandidatinnen in die Villa ein. Für die Studentin ist es der erste Auftritt im Reality-TV. Sie steht auf sportliche, selbstbewusste Männer mit dunklen Haaren und einer guten Portion Humor. Ob zwischen den drei Singles bereits die ersten Funken sprühen, bleibt abzuwarten. Weitere Teilnehmer werden in den kommenden Wochen vorgestellt. „Match in Paradise“ startet am 14. Dezember 2026 und ist danach immer montags auf JOYN und ATV zu sehen.