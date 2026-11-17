Seit Ende Oktober sind Amira Aly und Christian Düren Eltern einer Tochter. Nun teilen die Kärntner Moderatorin und ihr Partner erste private Einblicke in das Leben mit ihrem Nachwuchs.

Das Familienglück ist groß: Die gebürtige Kärntnerin Amira Aly (34) und ihr Partner Christian Düren (36) genießen ihre erste gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter. Auf Instagram veröffentlichten die beiden nun mehrere persönliche Aufnahmen und zeigen, wie sie sich als Familie einleben.

Süße Einblicke auf Instagram

Christian Düren gewährte seinen Followern unter anderem einen Blick auf das Neugeborene, das er liebevoll im Arm hält. „Alles neu. Alles besser“, schreibt er dazu. Auf einem weiteren Foto ist das Mädchen in einem Fußball-Body mit der Aufschrift „Kölsche Neuzugang“ zu sehen. Auch gemeinsame Spaziergänge mit dem Kinderwagen hielt der frischgebackene Vater fest. Ein Fußabdruck der Kleinen gehört ebenfalls zu den geteilten Erinnerungen. Amira Aly veröffentlichte ebenfalls mehrere Bilder. Darunter befinden sich Aufnahmen aus dem Krankenhaus sowie Eindrücke aus dem bereits für den Familienzuwachs geschmückten Zuhause. Auch bei einem Spaziergang mit ihrer Tochter ließ sie ihre Community dabei sein.

Für Aly ist es das dritte Kind

Während es für Christian Düren der erste Nachwuchs ist, ist Aly bereits zum dritten Mal Mutter geworden. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher hat die 34-Jährige zwei Söhne. Zuletzt gab es auch abseits der Babyfotos einen besonderen Familienmoment: Der Geburtstag ihres ältesten Sohnes wurde gemeinsam gefeiert. Dafür hat Ally, die leidenschaftlich gerne bäckt, eine ganz besondere Torte in Form eines Fußballfeldes kreiert. Die Feier fand in einer Indoor-Fußballhalle in Köln statt.

Während es für Christian Düren der erste Nachwuchs ist, ist Aly bereits zum dritten Mal Mutter geworden. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher hat die 34-Jährige zwei Söhne. Zuletzt gab es auch abseits der Babyfotos einen besonderen Familienmoment: Der Geburtstag ihres ältesten Sohnes wurde gemeinsam gefeiert. Die Feier fand in einer Indoor-Fußballhalle in Köln statt.