Pool-Party im Weinviertel, Liebesgefühle in Kärnten und ein überraschender Abschied in Tirol: Bei „Bauer sucht Frau“ wird es am Mittwoch wieder turbulent. Besonders Winzer Reinhold sorgt mit seinen drei Hofdamen für Aufsehen.

Am Mittwoch (18. November) um 20.15 Uhr geht es bei „Bauer sucht Frau“ auf JOYN und ATV wieder heiß her. Während sich manche Bauern über erste Liebesgefühle freuen dürfen, wartet auf andere eine unangenehme Überraschung.

Heiße Pool-Party im Wein-Bottich

Winzer Reinhold (44) aus dem Weinviertel bekommt Gesellschaft. Nachdem Steffi aus Niederösterreich bereits auf seinem Hof angekommen ist, trifft nun auch Michele aus Salzburg ein. Die beiden Frauen verstehen sich auf Anhieb gut. Bei Temperaturen um die 40 Grad sorgt ein umfunktionierter Wein-Bottich für Abkühlung. Reinhold steigt in knapper Badehose ins Wasser und zieht damit die Aufmerksamkeit seiner Hofdamen auf sich. „Das Höschen hast du nur fürs Fernsehen gekauft, oder? Gibs zu!“, scherzt Michele. Auch die dritte Hofdame Anne stößt schließlich dazu. Damit ist die Runde komplett und der Kampf um Reinholds Herz kann beginnen.

Hofdame will überraschend abreisen

Weniger erfreulich läuft es für Biobauer Alex (28) aus dem Bezirk Kitzbühel. Bei seinem Hoffest stellt er seine beiden Hofdamen Leonie Sophie (20) aus Norddeutschland und Leonie (21) aus Niederösterreich seiner Familie und seinen Freunden vor. Doch nach der Feier folgt die Ernüchterung: Eine der beiden Frauen möchte den Hof vorzeitig verlassen. Für Alex kommt diese Entscheidung überraschend. Auch im Waldviertel bleibt es spannend. Michi (36) lässt ihre beiden Hofherren Bernd (35) und Andi (33) bei einem Geschicklichkeitsparcours gegeneinander antreten. Der Gewinner darf sich über ein Einzeldate freuen.

Gibt es den ersten Kuss in Kärnten?

Bei Naturbursche Thomas (26) aus dem Bezirk Völkermarkt stehen die Zeichen hingegen auf Liebe. Er hat sich bereits für Selina (24) entschieden. „Mit Thomas fühlt es sich magisch an und das macht natürlich Lust auf mehr“, schwärmt die junge Frau. Beim ersten gemeinsamen Tag steht unter anderem die Arbeit mit der Sense auf dem Programm. Ob sich die beiden dabei noch näherkommen und vielleicht sogar der erste Kuss fällt, bleibt abzuwarten. „Bauer sucht Frau“ läuft am Mittwoch, dem 18. November, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.