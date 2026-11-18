Nach rund fünf gemeinsamen Jahren geht das Promi-Paar ab sofort getrennte Wege. Das bestätigte der 79-Jährige nun selbst gegenüber dem Magazin „Bunte“.

„Wir haben uns auseinandergelebt“

Von einer Schlammschlacht ist das Ex-Paar allerdings weit entfernt. Wie du Mont offen einräumte, habe man sich schlichtweg „auseinandergelebt“. Die Trennung sei völlig friedlich und ohne jeglichen Streit über die Bühne gegangen. Bemerkenswert dabei: Der Schauspieler nimmt die Schuld am Scheitern der Beziehung komplett auf seine eigene Kappe. Die Gründe für das Aus lägen ausschließlich bei ihm und nicht bei seiner 29 Jahre jüngeren Ex-Partnerin, betonte er.

Das Liebesnest in St. Pölten

Kennengelernt hatten sich die beiden bereits vor rund neun Jahren bei einem Interview – gefunkt hat es aber erst deutlich später bei einer Aufnahme für Schützes Podcast. Im September 2022 machten der Schauspieler und die Österreicherin ihre Liebe schließlich offiziell. In der Folge richteten sich die beiden sogar einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt in St. Pölten ein, behielten aber dennoch ihre eigenen Wohnungen. Noch im August des Vorjahres hatte der „Schuh des Manitu“-Star geschwärmt, dass genau diese Kombination aus Nähe und Freiraum das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung sei.

Das Beziehungsleben

Für du Mont endet damit ein weiteres turbulentes Kapitel in seinem Liebesleben. Vor der Beziehung mit der Niederösterreicherin war der gebürtige Argentinier bereits viermal vor den Traualtar getreten. Seine letzte Ehe mit Model Mirja du Mont, aus der die beiden Kinder Tara und Fayn stammen, wurde 2016 nach 16 Jahren geschieden.