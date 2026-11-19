Nach seiner Rolle als René Benko erhält Schauspieler Thomas Stipsits beleidigende Nachrichten. Besonders erschreckend: Die Briefe wurden offenbar persönlich bei seinem Zuhause eingeworfen.

Thomas Stipsits berichtet von beleidigenden Nachrichten, die nach seiner Darstellung persönlich bei seinem Zuhause eingeworfen wurden.

Thomas Stipsits berichtet von beleidigenden Nachrichten, die nach seiner Darstellung persönlich bei seinem Zuhause eingeworfen wurden.

Für den österreichischen Schauspieler und Kabarettisten Thomas Stipsits nahm die Rückkehr aus seinem Griechenland-Urlaub eine unangenehme Wendung. In seinem privaten Briefkasten entdeckte er beleidigende Nachrichten, die sich gegen seine Darstellung von René Benko richten. Besonders beunruhigend: Die Schreiben wurden laut Stipsits offenbar persönlich eingeworfen. Auf Instagram macht der Schauspieler seinem Ärger Luft und richtet einen deutlichen Appell an die Verantwortlichen.

„Dort, wo meine Kinder schlafen“

Kritik an seiner schauspielerischen Leistung sei für Stipsits kein Problem. Auch persönliche Beleidigungen könne er verkraften. Dass Menschen jedoch sein privates Wohnhaus aufsuchen, gehe für ihn entschieden zu weit. „Dort, wo meine Kinder schlafen, wo meine Familie schläft, das geht nicht“, erklärt der Schauspieler in seiner Videobotschaft. Besonders die Tatsache, dass die Nachrichten offenbar nicht auf dem Postweg zugestellt wurden, beschäftigt ihn.

„Ich bin nicht der René Benko“

Auslöser der Anfeindungen ist offenbar seine Hauptrolle im ORF-Film „Benko – Size Does Matter“. Darin verkörpert Stipsits eine von René Benko inspirierte Figur. Der Film wurde am 2. November 2026 in ORF 1 ausgestrahlt. Die Diskussionen rund um seine Darstellung seien für den Kabarettisten grundsätzlich in Ordnung. Nach eigenen Angaben habe er sogar einige der besten Kritiken seiner bisherigen Schauspielkarriere erhalten. Dass manche Menschen ihn wegen seiner Rolle persönlich angreifen, kann er dennoch nicht nachvollziehen. „Es war ein Film. Ich bin auch nicht der René Benko“, stellt Stipsits klar.

Deutlicher Appell an die Verantwortlichen

Zum Abschluss seiner Videobotschaft fordert Stipsits die Verfasser der beleidigenden Nachrichten auf, seine Privatsphäre zu respektieren. Besonders seine Familie möchte er aus den Anfeindungen heraushalten. Seine Botschaft ist eindeutig: Kritik an einem Film ist erlaubt, persönliche Belästigungen am Wohnort gehen jedoch zu weit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 08:57 Uhr aktualisiert