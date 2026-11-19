Auf der Kärntner Alm fliegen wieder die Fetzen! Bei „Forsthaus Rampensau“ sorgt Rafael für ordentlich Ärger, mehrere Promis wollen ein Team loswerden. Doch auch zwischen Vater und Sohn kommt es zum Streit.

Im „Forsthaus Rampensau“ ist am Freitag, dem 20. November, wieder einiges los. Um 20.15 Uhr zeigt ATV gemeinsam mit JOYN eine neue Folge der Realityshow. Diesmal stehen vor allem heftige Diskussionen, taktische Spielchen und ein emotionaler Familienstreit im Mittelpunkt.

Rafael sorgt für Ärger bei den Mitbewohnern

Besonders Rafael zieht den Unmut der anderen Teilnehmer auf sich. Seine heimlichen Absprachen kommen bei mehreren Mitbewohnern gar nicht gut an. Vor allem Beverly und Alisa machen ihrem Ärger Luft. „Am liebsten würd’ ich nur dich raushauen“, stellt Beverly klar. Auch Alisa würde das Team Phillip und Rafael gerne beim nächsten Absägen ins Visier nehmen. Allerdings sind die beiden durch ihren Erfolg im vorherigen Spiel geschützt. Beim großen Absägen versucht Phillip schließlich, die angespannte Situation zu entschärfen. Dabei distanziert er sich sogar von seinem eigenen Teampartner. Rafael wiederum bemüht sich um eine Entschuldigung. Ob das ausreicht, bleibt abzuwarten.

Streit zwischen den Promi-Paaren

Auch zwischen Julia und Ebru sowie Philisha und Shira kracht es weiterhin. Philisha stellt sogar infrage, ob Ebru für das Reality-TV geeignet sei. Alisa nimmt unterdessen Lisa und Geri ins Visier und spricht ihnen die Chancen auf einen Finaleinzug ab. Für zusätzliche Spannung sorgt das Spiel „Das riecht nach Abseilen“. Während eine Person über einer Jauchegrube hängt, müssen die übrigen Teilnehmer versuchen, die Zieltafeln ihrer Gegner zu treffen.

Vater-Sohn-Streit wird emotional

Abseits der Gruppendiskussionen gibt es auch zwischen Tom und seinem Sohn Julian Probleme. Julian trinkt an diesem Abend reichlich Bier und lässt sich seinem Vater gegenüber im Ton vergreifen. Tom macht sich Sorgen, dass sein Sohn dadurch in einem schlechten Licht dastehen könnte. Schließlich mischt sich Krappi ein und ermahnt Julian, respektvoller mit seinem Vater umzugehen. Dabei wird er selbst emotional und erzählt, wie sehr er seinen bereits verstorbenen Vater vermisst. Ob sich Tom und Julian wieder versöhnen und welches Team beim Absägen ins Visier gerät, zeigt sich in der neuen Folge. „Forsthaus Rampensau“ läuft am Freitag, dem 20. November 2026, um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.