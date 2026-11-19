Rund um den Katharinentag gibt es gleich mehrere alte Wetterweisheiten. Eine davon soll sogar verraten, wie das Wetter im gesamten Winter wird. Und auch für das Frühjahr gibt es Prognosen.

Der 25. November, auch als Katharinentag oder „Kathrein“ bekannt, gilt im traditionellen Bauernkalender als wichtiger Lostag.

Der 25. November, auch als Katharinentag oder „Kathrein“ bekannt, gilt im traditionellen Bauernkalender als wichtiger Lostag.

Wie kalt wird der kommende Winter? Eine alte Bauernregel könnte darauf angeblich schon bald eine Antwort liefern. Denn der 25. November, auch als Katharinentag oder „Kathrein“ bekannt, gilt im traditionellen Bauernkalender als wichtiger Lostag. Das Wetter an diesem Tag soll Hinweise auf die kommenden Wochen und Monate geben.

Bauernregel: So soll der ganze Winter werden

Eine der bekanntesten Wetterweisheiten zum Katharinentag lautet: „Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein.“ Demnach soll das Wetter rund um den 25. November einen Vorgeschmack auf die gesamte Wintersaison geben. Ist es an diesem Tag besonders kalt, könnte laut der alten Überlieferung auch ein kalter Winter bevorstehen. Mildes Wetter würde hingegen auf eine weniger strenge kalte Jahreszeit hindeuten. Eine weitere Bauernregel beschäftigt sich mit dem ersten Schnee: „Wenn kein Schneefall auf Kathrein is’, auf Sankt Andreas kommt er g’wiss.“ Gemeint ist damit der 30. November. Bleibt der Schnee am Katharinentag aus, soll er demnach spätestens fünf Tage später fallen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Auch für den Frühling gibt es eine Vorhersage

Der Katharinentag soll laut Volksglauben nicht nur etwas über den Winter verraten. Eine weitere Wetterweisheit lautet: „Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt.“ Trübes Wetter am 25. November wird darin mit einem späten Beginn des Frühlings in Verbindung gebracht. Auch abseits des Wetters hatte der Tag früher eine besondere Bedeutung. Der Spruch „Kathrein stellt den Tanz ein“ erinnert daran, dass mit dem Katharinentag traditionell die Zeit ausgelassener Tanzveranstaltungen vor dem Advent zu Ende ging.

Wie zuverlässig sind Bauernregeln?

So interessant die alten Wetterweisheiten auch sind: Eine verlässliche Vorhersage für den gesamten Winter lässt sich aus dem Wetter eines einzelnen Tages nicht ableiten. Bauernregeln entstanden aus Beobachtungen früherer Generationen, lange bevor es moderne Wetterprognosen gab. Wissenschaftlich lässt sich die behauptete Verbindung zwischen dem Katharinentag und dem weiteren Winterverlauf nicht zuverlässig belegen. Trotzdem sorgen die überlieferten Sprüche jedes Jahr aufs Neue für Gesprächsstoff – besonders dann, wenn der Winter vor der Tür steht.