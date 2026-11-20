Die Moderatorin Victoria Swarovksi feiert auf Instagram den Erhalt des "Women of the Year" Awards. Auf Instagram teilt sie ihr Glück.

In einem schwarzen Lederkleid und überglücklich zeigt sich die Moderatorin am 18. November in den sozialen Medien. Auf den Fotos zeigt sie stolz ihren „Glamour Women of the Year“ Award.

Der Dank gelte Familie und Team

„Nichts davon wäre ohne meine Familie und mein unglaubliches Team möglich gewesen. Ein großes Danke an euch alle!“, schreibt Swarovski auf Instagram. Zusätzlich bedankt sie sich bei Glamour Bulgarien, die ihr den Preis verliehen haben.

„Ich bin so, so glücklich den Glamour Women of the Year Award zu bekommen!“, freut sich die Tirolerin und das sieht man ihr auch an. In Österreich und Deutschland ist Swarovksi längst bekannt. Die Moderation beim Eurovision Song Contest in Wien haben sie nun wohl auch in anderen Ländern ins Scheinwerferlicht gerückt. Ein Grund für die Moderatorin sich zu freuen ist dies allemal.