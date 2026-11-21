Die Versteigerung von Heinos privaten Schätzen in Kärnten ist abgeschlossen. Ein Japaner sicherte sich gleich zwei besondere Stücke aus dem Privatbesitz des Schlagersängers.

Wer hätte gedacht, dass Heinos ehemaliges Ehebett einmal die Reise nach Japan antreten würde? Ein Käufer aus Fernost hat bei der großen Versteigerung des deutschen Schlagerstars ordentlich zugeschlagen. Neben dem Bett, das Heino einst mit seiner 2023 verstorbenen Ehefrau Hannelore teilte, sicherte er sich auch dessen Luxus-Bentley. Insgesamt kamen bei den mehrtägigen Online-Auktionen in Klagenfurt rund 1.200 Gegenstände aus dem Privatbesitz des 87-Jährigen unter den Hammer. Und das offenbar mit großem Erfolg: Die Versteigerung brachte einen sechsstelligen Betrag ein.

Fast 40.000 Euro für Heinos Bentley

Besonders tief in die Tasche griff der Käufer aus Japan für Heinos Bentley Continental Flying Spur. Das Luxusauto mit rund 161.800 Kilometern auf dem Tacho war mit einem Startpreis von 25.000 Euro in die Auktion gegangen. Am Ende erhielt der Japaner mit einem Gebot von 39.500 Euro den Zuschlag, wie der ORF berichtet. Damit ist es allerdings noch nicht getan: Zusätzlich fallen 18 Prozent Auktionsgebühren und 20 Prozent Steuern an. Über den Käufer selbst ist bislang kaum etwas bekannt. Heinos Manager Helmut Werner vermutet jedoch: „Das muss ein riesiger Heino-Fan sein.“

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Auch das gemeinsame Ehebett geht nach Japan

Doch nicht nur das Luxusauto wechselt den Besitzer. Auch ein besonders persönliches Erinnerungsstück von Heino und Hannelore hat der Japaner ersteigert: das gemeinsame Ehebett. Die eigens angefertigte Arbeit aus einer venezianischen Möbelmanufaktur stand rund 20 Jahre lang in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde. Bei der Auktion in Klagenfurt lag das Einstiegsgebot bei 2.000 Euro. Schließlich wechselte das außergewöhnliche Möbelstück für 3.800 Euro den Besitzer – auch hier kommen noch Gebühren hinzu.

Mammutknochen, Sonnenbrillen und ein Stück Berliner Mauer

Dass bei der Versteigerung so manche Kuriosität zu finden war, hatten wir bereits im Oktober berichtet. Mehr als 1.200 Gegenstände aus dem jahrzehntelang angesammelten Privatbesitz von Heino und Hannelore standen zum Verkauf. Darunter befanden sich nicht nur Möbel, Schmuck, Uhren, Kunstwerke und Kleidungsstücke, sondern auch einige ungewöhnliche Schätze. So konnten Interessierte etwa auf einen echten Mammutknochen, historische Hahnenkampfstühle, ein Stück der Berliner Mauer samt Echtheitszertifikat oder einen rosa Game Boy bieten. Für eingefleischte Heino-Fans waren vor allem seine berühmten dunklen Sonnenbrillen interessant. Auch Bühnenkleidung, persönliche Fotos und sogar handgeschriebene Noten zu seinem Hit „Blau blüht der Enzian“ gehörten zum Angebot.

Auktion brachte sechsstelligen Betrag ein

Insgesamt zeigte sich Heinos Management mit dem Ergebnis der acht Online-Auktionen, die zwischen dem 18. und 20. November endeten, mehr als zufrieden. Der Gesamterlös lag im sechsstelligen Bereich und übertraf laut Manager Werner die ursprünglichen Erwartungen. Eine genaue Summe wurde bislang nicht genannt. Für Heino selbst dürfte die Versteigerung auch emotional gewesen sein. Schließlich stammten viele der angebotenen Stücke aus seinem gemeinsamen Leben mit Hannelore, die im November 2023 verstorben ist. Fast sechs Jahrzehnte lang hatte das Paar Erinnerungsstücke in seinen verschiedenen Wohnsitzen gesammelt. Nun wollte sich der Sänger von einem Teil davon trennen, damit die Gegenstände nicht länger ungenutzt bleiben, sondern anderen Menschen Freude bereiten.