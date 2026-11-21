Die Inseln zählen zu den beliebtesten Urlaubszielen der Welt. Doch der Ozeanstaat sieht sich durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. Auf der Weltklimakonferenz warnten Vertreter des Landes eindringlich vor der Erderwärmung.

Um welche Inseln geht es? Um die Seychellen. Vizepräsident Alix Sebastien Pillay bezeichnete den Kampf gegen die Klimakrise als Frage des „bloßen Überlebens“ für den Inselstaat. Es gehe es nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um nationale Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und die Zukunft des Landes.

Meeresspiegel steigt weiter

Die Inselgruppe im Indischen Ozean ist vom steigenden Meeresspiegel besonders betroffen. Experten beobachten, dass der Meeresspiegel in dieser Region überdurchschnittlich rasch zunimmt. Ursache sind unter anderem die Erwärmung der Ozeane und die damit verbundene Ausdehnung des Wassers.

Blick aufs Jahr 2100

Gemeinsam mit anderen Inselstaaten setzen sich die Seychellen dafür ein, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Prognosen zeigen, dass bei anhaltender Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts einzelne Inseln des Archipels vollständig überflutet werden könnten.