Eine alte Bauernregel zum Cäciliatag am 22. November verspricht einen Hinweis auf das kommende Winterwetter. Entscheidend soll dabei sein, ob heute Schnee fällt. Doch wie viel Wahrheit steckt dahinter?

Der November neigt sich langsam dem Ende zu und vielerorts stellt sich bereits die Frage: Wann kommt der richtige Winter? Eine alte Bauernregel könnte darauf angeblich eine Antwort geben.

Der November neigt sich langsam dem Ende zu und vielerorts stellt sich bereits die Frage: Wann kommt der richtige Winter? Eine alte Bauernregel könnte darauf angeblich eine Antwort geben.

Der November neigt sich langsam dem Ende zu und vielerorts stellt sich bereits die Frage: Wann kommt der richtige Winter? Eine alte Bauernregel könnte darauf angeblich eine Antwort geben. Denn der heutige Sonntag, 22. November, ist der Gedenktag der heiligen Cäcilia. Im traditionellen Bauernkalender ist dieser Tag mit mehreren Wetterweisheiten verbunden, die sich vor allem um Schnee und den bevorstehenden Winter drehen.

Bauernregel: „Ist der Winter nimmer weit“?

Eine der bekanntesten Wetterweisheiten zum Cäciliatag lautet: „Wenn es an Cäcilia schneit, ist der Winter nimmer weit.“ Demnach soll Schneefall am 22. November ein Hinweis darauf sein, dass der Winter unmittelbar bevorsteht. Fallen heute die ersten Schneeflocken, könnte es laut der alten Überlieferung also schon bald richtig winterlich werden. Eine weitere Bauernregel schlägt in dieselbe Kerbe: „Cäcilia im weißen Kleid, erinnert an die Winterzeit.“ Auch hier steht das „weiße Kleid“ sinnbildlich für Schnee. Zeigt sich die Landschaft rund um den Cäciliatag bereits weiß, gilt das im Volksglauben als Zeichen für die nahende kalte Jahreszeit.

Kann man den Bauernregeln vertrauen?

So spannend die alten Wetterweisheiten auch klingen, eine verlässliche Winterprognose liefern sie nicht. Bauernregeln beruhen auf Beobachtungen und Erfahrungen früherer Generationen. Ein einzelner Tag kann jedoch nicht zuverlässig vorhersagen, wie sich das Wetter in den kommenden Wochen entwickeln wird. Ob der Winter tatsächlich bald Einzug hält, hängt von der weiteren Wetterentwicklung ab. Trotzdem bleibt der 22. November ein interessanter Tag für alle, die gerne einen Blick auf die alten Bauernweisheiten werfen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2026 um 16:01 Uhr aktualisiert