Sänger COSMÓ stellt sich einer neuen Herausforderung: Am Montagabend nimmt er bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ Platz. Dabei verrät er, warum er diesmal lieber auf Nummer sicher gehen will.

Für Sänger und Songwriter COSMÓ wird es am Montag, dem 23. November 2026, ernst. Statt auf der Bühne zu stehen, muss er diesmal sein Wissen unter Beweis stellen.

Für Sänger und Songwriter COSMÓ wird es am Montag, dem 23. November 2026, ernst. Statt auf der Bühne zu stehen, muss er diesmal sein Wissen unter Beweis stellen.

Für Sänger und Songwriter COSMÓ wird es am Montag, dem 23. November 2026, ernst. Statt auf der Bühne zu stehen, muss er diesmal sein Wissen unter Beweis stellen. Gemeinsam mit drei weiteren Prominenten tritt er in der ORF-„Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ an. Ab 20.15 Uhr wird die Sendung in ORF 2 und auf ORF ON ausgestrahlt. Dabei geht es nicht nur um die richtigen Antworten, sondern auch um jede Menge Geld für den guten Zweck. Bis zu 75.000 Euro kann jeder der vier Kandidaten erspielen.

COSMÓ gesteht: „Privat zocke ich schon gerne, aber…“

Obwohl COSMÓ Auftritte vor großem Publikum gewohnt ist, hat er vor der Quizshow durchaus Respekt. „Ich habe schon Respekt davor, weil auf eine Bühnenperformance kann man sich vorbereiten und proben, aber hier ist das anders, da muss man improvisieren und manchmal auch um die Ecke denken“, erklärt der Musiker im Vorfeld der Sendung. Besonders interessant ist seine Einstellung zum Risiko. Denn eigentlich scheut COSMÓ das Zocken nicht. „Privat zocke ich schon gerne, aber diesmal ist es ja für ‚Licht ins Dunkel‘ – für einen wunderbaren Zweck – wenn ich mir nicht sicher bin, würde ich dann doch eher verzichten.“ Seine Strategie steht ebenfalls fest: Die Joker sollen möglichst geschickt eingesetzt werden. Außerdem möchte er auf sein Bauchgefühl hören, das ihn nach eigenen Angaben bisher selten im Stich gelassen hat.

Bei diesen Fragen könnte es schwierig werden

Auch über seine Stärken und Schwächen spricht COSMÓ ganz offen. Besonders bei Geografie, Geschichte und Wirtschaft sieht er mögliche Schwierigkeiten. „Diese Themen überlasse ich dann lieber meinen Telefonjokern“, verrät der Sänger. Besser vorbereitet fühlt er sich hingegen bei Naturwissenschaften und Fragen rund um den Eurovision Song Contest (ESC). Ob ihm dieses Wissen tatsächlich bis zur 75.000-Euro-Frage hilft, wird sich am Montagabend zeigen.

Vier Promis kämpfen um bis zu 300.000 Euro

Neben COSMÓ stellen sich auch Moderatorin und Schauspielerin Verena Scheitz, Schauspieler Ferdinand Seebacher und Kabarettist Berni Wagner den Fragen von Armin Assinger. Jeder der vier Teilnehmer muss sich durch bis zu 15 Fragen kämpfen. Gemeinsam könnten sie damit insgesamt 300.000 Euro für LICHT INS DUNKEL erspielen. Als Hilfestellung stehen der 50:50-Joker, der Kandidaten-Joker und der Telefon-Joker zur Verfügung. Auch die anderen Prominenten haben bereits ihre Nervosität eingeräumt. Ferdinand Seebacher verrät beispielsweise, dass er vor der Quizshow nervöser sei als vor seinen bisherigen Aufführungen oder Dreharbeiten.

©ORF/Stefan Gregorowius Prominente stellen ihr Wissen auf die Probe und versuchen auch heuer wieder für Licht ins Dunkel bei Armin Assinger möglichst viele Fragen zu beantworten und max. EUR 300.000,– zu erspielen. Diesmal mit: Verena Scheitz, Ferdinand Seebacher, Benjamin Gedeon „Cosmo“ und Berni Wagner

Wann läuft die Promi-Millionenshow?

Die „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ ist am Montag, dem 23. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen. Ob COSMÓ mit Wissen, Bauchgefühl und der richtigen Portion Vorsicht den großen Gewinn für den guten Zweck holen kann, bleibt bis zur Sendung spannend.