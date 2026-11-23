Die Vorfreude auf das große TV-Spektakel steigt: Am Samstag, dem 5. Dezember 2026, kehrt „Wetten, dass..?“ mit einer neuen Ausgabe zurück. Diesmal führen die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz durch die Sendung. Und die beiden dürfen gleich zwei echte Hollywood-Größen begrüßen. Wie der ORF bekannt gibt, werden die Schauspielstars Dwayne Johnson und Kevin Hart zu Gast sein. Die beiden sind unter anderem durch die „Jumanji“-Filme bekannt und sollen in der Show als Wettpaten auftreten.

Dwayne Johnson und Kevin Hart auf der Wett-Couch

Damit dürfen sich die Zuschauer auf prominente Unterstützung für die Kandidaten freuen. Neben den beiden Schauspielern sind weitere nationale und internationale Stars, außergewöhnliche Wetten und große Musikauftritte angekündigt. Für Tom Kaulitz steht dabei vor allem die Unterhaltung im Mittelpunkt: „Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten.“ Sein Bruder Bill hofft auf einen Abend voller Emotionen. „Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen“, erklärt er im Vorfeld.

Hazel Brugger übernimmt die Außenwette

Auch ein bekanntes Gesicht kehrt zur Kultshow zurück. Comedienne Hazel Brugger wird die Außenwette moderieren, die diesmal auf dem Campus Sursee in der Schweiz stattfindet. Für Brugger ist es bereits der zweite Einsatz in dieser Rolle. Schon 2023 begleitete sie eine Außenwette der Sendung. „‚Wetten, dass..?‘ ist das, woran ich denke, wenn ich auf einen Familienabend vor dem Fernseher zurückblicke“, erinnert sich die Moderatorin. Besonders die ungewöhnlichen Hilfsmittel bei den Wetten hätten sie als Kind fasziniert. Dass sie nun erneut dabei sein darf, bezeichnet sie als einen weiteren erfüllten Traum.

Auch auf TikTok und Instagram tut sich etwas

Zusätzliche Unterstützung bekommt das Team durch Entertainerin Parshad Esmaeili. Sie ist seit November für die Social-Media-Begleitung der Show mit an Bord. Auf Instagram und TikTok soll sie neue Einblicke liefern und die Kultsendung auch für die Online-Community erlebbar machen.

Wann und wo läuft „Wetten, dass..?“

Die neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ausgestrahlt. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. Welche weiteren prominenten Gäste und Musikstars auf der Bühne stehen werden, wurde in der aktuellen Mitteilung noch nicht bekannt gegeben.