Wer sich aktuell bei Spotify anmelden möchte, braucht mitunter Geduld. Zahlreiche Nutzer melden Probleme mit dem Musikstreamingdienst. Mittlerweile hat sich auch Spotify selbst zu der Störung geäußert.

Schnell die Lieblingsplaylist einschalten oder in der Mittagspause einen Podcast hören? Das gestaltet sich für zahlreiche Spotify-Nutzer am heutigen Dienstag, dem 24. November 2026, schwierig. Mehrere Betroffene haben sich bereits bei 5 Minuten gemeldet und berichten von Problemen bei der Anmeldung. Demnach werden Nutzer nach dem Einloggen plötzlich wieder aus ihrem Konto geworfen. Beim Versuch, sich erneut anzumelden, bleibt der Ladevorgang hängen. Vereinzelt soll es helfen, die Anwendung vollständig zu schließen und anschließend neu zu starten.

Über 1.400 Störungsmeldungen innerhalb kurzer Zeit

Dass es sich dabei offenbar nicht um Einzelfälle handelt, zeigt ein Blick auf das Portal „Allestörungen“. Dort ist die Zahl der Störungsmeldungen seit Dienstagmittag innerhalb kürzester Zeit in die Höhe geschossen. Gegen 12.39 Uhr wurden bereits mehr als 1.400 Meldungen verzeichnet. Zuvor hatte es in den vergangenen 24 Stunden kaum Auffälligkeiten gegeben.

©allestoerungen.at Am Dienstag zu Mittag meldeten zahlreiche Nutzer über das Portal „Alle Störungen“ Probleme bei Spotify.

Spotify bestätigt Probleme

Mittlerweile hat sich auch der Musikstreamingdienst selbst zu Wort gemeldet. Über den offiziellen Account „Spotify Status“ auf der Plattform X teilte das Unternehmen mit: „We’re aware of some issues right now and are checking them out“. Auf Deutsch bedeutet das, dass Spotify über die aktuellen Probleme Bescheid weiß und diese derzeit untersucht. Was genau hinter der Störung steckt und wann der Dienst wieder uneingeschränkt funktionieren wird, ist bislang nicht bekannt.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 24, 2026

Spotify zählt weltweit 788 Millionen aktive Nutzer

Spotify gehört zu den weltweit größten Musikstreamingdiensten. Das Angebot umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 100 Millionen Musiktitel sowie über acht Millionen Podcasts und zahlreiche Hörbücher. Mit Stand Oktober 2026 verzeichnete der Streamingdienst weltweit 788 Millionen aktive Nutzer, darunter 306 Millionen zahlende Premium-Abonnenten.