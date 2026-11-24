Beim Kärntner Bauern Martin startet die Hofwoche vielversprechend: Die erste Hofdame Elisa aus Tirol kann beim 24-Jährigen auf Anhieb punkten. Doch auch zwei weitere Damen wollen sein Herz erobern.

Für den 24-jährigen Landwirt Martin aus dem Bezirk Spittal an der Drau beginnt am Mittwoch, dem 25. November 2026, das große Liebesabenteuer bei „Bauer sucht Frau“.

Für den 24-jährigen Landwirt Martin aus dem Bezirk Spittal an der Drau beginnt am Mittwoch, dem 25. November 2026, das große Liebesabenteuer bei „Bauer sucht Frau“.

Für den 24-jährigen Landwirt Martin aus dem Bezirk Spittal an der Drau beginnt am Mittwoch, dem 25. November 2026, das große Liebesabenteuer bei „Bauer sucht Frau“. Gleich drei Hofdamen wollen den Kärntner näher kennenlernen: Elisa (23), Vanessa (31) und Nadja (25). Bei den letzten Vorbereitungen erhält Martin Unterstützung von zwei Freunden, die hoffen, dass unter den drei Frauen die Richtige für ihn dabei ist.

Tirolerin begeistert Kärntner Martin auf Anhieb

Als erste Hofdame trifft die 23-jährige Elisa aus Tirol auf Martins Hof ein. Und offenbar stimmt die Chemie zwischen den beiden auf Anhieb. „Der erste Eindruck war sehr positiv“, schwärmt die Tirolerin. Auch Martin scheint von seiner ersten Hofdame angetan zu sein. Seine Bewertung fällt eindeutig aus: „Von einer Skala von eins bis zehn. Zehn.“ Obwohl der Kärntner offenbar noch etwas nervös ist, gelingt es Elisa, gleich zu Beginn ordentlich bei ihm zu punkten.

Konkurrenz aus dem Lavanttal

Doch entschieden ist in Sachen Liebe noch lange nichts. Mit der 31-jährigen Vanessa aus dem Lavanttal trifft bereits die zweite Hofdame in Oberkärnten ein. Auch die 25-jährige Nadja möchte bei ihrer Ankunft einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es bleibt also spannend, welche der drei Frauen das Herz des jungen Kärntners erobern kann.

Liebesglück und Gefühlschaos bei „Bauer sucht Frau“

Während Martins Liebesabenteuer gerade erst beginnt, kommen sich Biobauer Alex und seine Hofdame Leonie Sophie in Tirol immer näher. Bei der Waldviertler Bäuerin Michi steht hingegen eine schwierige Entscheidung zwischen ihren beiden Hofherren an. Wie es auf Martins Hof weitergeht und ob Elisa ihren Vorsprung in Sachen Liebe halten kann, erfahren die Zuschauer am Mittwoch, dem 25. November 2026, um 20.15 Uhr bei „Bauer sucht Frau“ auf ATV und JOYN.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert