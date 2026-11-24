Trotz stimmlicher Probleme hielten die Fans Wolfgang Ambros in Gmunden die Treue und sangen mit ihm. Nun ist seine Stimme gänzlich weg – das Konzert in Ried im Innkreis muss verschoben werden.

Für Wolfgang Ambros kommt die Erkrankung zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Gerade zum Abschied von „Ambros pur!“ muss der österreichische Musiker nun kürzertreten. Wie in den Sozialen Medien am Dienstag, dem 24. November 2026, bekannt gegeben wurde, hat der Sänger infolge einer heftigen Erkältung seine Stimme verloren.

Fans sorgen für berührenden Konzertabend

Bereits beim Konzert am Montagabend in Gmunden hatte Ambros mit stimmlichen Problemen zu kämpfen. Als er bemerkte, dass seine Stimme zunehmend versagte, bot er den Besuchern sogar an, ihnen das Eintrittsgeld zurückzuerstatten, sollten sie das Konzert vorzeitig verlassen wollen. Doch niemand ging. Stattdessen blieben die Fans, sangen gemeinsam mit dem Musiker und feierten ihn. Für diesen emotionalen Abend bedankte sich Ambros anschließend von ganzem Herzen.

Konzert in Ried im Innkreis wird verschoben

Am Dienstag folgte schließlich die ernüchternde Nachricht: Die Stimme des Austropop-Stars ist mittlerweile vollständig weg. Das für Dienstagabend geplante Konzert in Ried im Innkreis muss deshalb verschoben werden. Ein Ersatztermin steht bereits fest: Das Konzert soll am 12. Dezember 2026 um 19 Uhr im oöv saal in Ried im Innkreis nachgeholt werden. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Weiteres Konzert steht auf der Kippe

Auch das ausverkaufte Konzert am Donnerstag, dem 26. November, im deutschen Gersthofen könnte von der Erkrankung betroffen sein. Ambros möchte den Auftritt allerdings noch nicht vorschnell absagen und hofft auf eine rechtzeitige Erholung seiner Stimme. Am Mittwochvormittag soll entschieden werden, ob das Konzert stattfinden kann. Bis dahin bitten der Musiker und sein Team die Fans um Geduld und Verständnis. „Gerade jetzt, zum Abschied von ‚Ambros pur!‘, hätte er sich das alles so sehr anders gewünscht“, heißt es abschließend in dem Beitrag.