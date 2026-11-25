Fans von Classic Rock dürfen sich freuen: Eine große US-Band wird am 16. Juni 2027 in der Stadthalle für Stimmung sorgen. Bei dem Konzert stehen Welthits wie „Dust in the Wind“ auf dem Programm. Der Vorverkauf läuft.

Für die Band Kansas ist es die erste Europa-Tour seit 2014. Die Musiker starten Anfang Juni in London und reisen anschließend durch zahlreiche Länder. Wien zählt zu den Stationen der Tournee, mit der die Band ihren unverwechselbaren Rock-Sound wieder auf europäische Bühnen bringt.

Große Klassiker

Die Besucher dürfen sich auf die bekanntesten Songs der Bandgeschichte freuen. Neben „Dust in the Wind“ (1,1 Mrd. Streams auf Spotify) und „Carry On Wayward Son“ sollen auch Klassiker wie „Point of Know Return“ und „The Wall“ auf der Setlist stehen. Frontmann Ronnie Platt kündigte besonders energiegeladene Konzerte an.

Seit Jahrzehnten erfolgreich

Kansas zählt zu den erfolgreichsten Classic-Rock-Bands der USA. Seit ihrem Debütalbum 1974 hat die Gruppe mehr als 30 Millionen Alben verkauft. Mit ihren zeitlosen Hymnen begeistert die Band bis heute Generationen von Rockfans und kehrt nun erstmals seit vielen Jahren wieder nach Wien zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 15:34 Uhr aktualisiert