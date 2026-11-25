Nun scheint es also fix zu sein. Die Millionenshow könnte nach 27 Jahren endgültig vorbei sein, der Kostendruck beim ORF scheint zu groß gewesen zu sein.

27 Jahre lang hat es die Millionenshow in Österreich gegeben. Und den Österreichern scheint sie auch gefallen zu haben, hat sie doch bis zuletzt recht passable Quoten gebracht. In zehn Folgen soll nun Schluss sein, die Millionenshow-Bühne dürfte finster bleiben, berichtet die „Kronen Zeitung“. Showmaster Armin Assinger selbst hat bis zuletzt gehofft. „Schauen wir mal, was passiert“, meinte er etwa.

Hast du schon mal die „Millionenshow“ geschaut? Ja, regelmäßig! Ab und zu. Nein, noch nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wird das Budget der Millionenshow zum Verhängnis?

Der Grund ist auch schnell gefunden und erklärt: Wie so oft handelt es sich dieser Tage, Wochen und Monate wohl um die budgetäre Lage. Ist es bei Maßnahmen im Pensionsbereich und Co. sonst der Staatshaushalt, der „Schuld“ ist, sind es nun die ORF-Finanzen. Man muss am Küniglberg nämlich sparen und laut „Krone“-Bericht macht man das scheinbar (unter anderem) bei der Millionenshow. Immerhin rechnet man 2027 mit einem Minus von 37,1 Millionen Euro und die Produktionskosten machen pro Folge rund 200.000 Euro aus. Pro Jahr würden sich so schon ein paar Millionen Euro sparen lassen. Der ORF hat sich zur möglichen Absetzung der beliebten Quizshow noch nicht geäußert.