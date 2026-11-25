Bei der Lotto-Ziehung am 25. November 2026 in Österreich ist es um nicht weniger als 1,4 Millionen Euro gegangen. Wir wissen ganz genau, welche Zahlen gezogen worden sind - und haben den Überblick für euch.

Nachdem bei der vergangenen Ziehung am Sonntag, 22. November, niemand die sechs Richtigen am Tippschein hatte, ist es bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 25. November, um einen Jackpot und damit 1,4 Millionen Euro gegangen. In der folgenden Infobox erfahrt ihr, welche Zahlen in den Ziehungen gezogen worden sind.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 25. November 2026, gezogen: Lotto : 13, 27, 30, 31, 32, 43 Zusatzzahl: 42

: 13, 27, 30, 31, 32, 43 Zusatzzahl: 42 LottoPlus, 1. Ziehung : 7, 10, 16, 19, 20, 39

: 7, 10, 16, 19, 20, 39 LottoPlus, 2. Ziehung : 5, 6, 12, 16, 22, 31

: 5, 6, 12, 16, 22, 31 Joker: 2, 2, 7, 2, 5, 4 alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf die Lotto-Ziehung vom Sonntag, 22. November

Die Lotto-Ziehung am Sonntag war allgemein gewinnarm. Die ersten Gewinnränge sind allesamt ohne zugehörige Tipps geblieben. Damit hat es neben Lotto weder bei den beiden LottoPlus-Ziehungen noch beim Joker einen Hauptgewinner gegeben. Bei LottoPlus wurde das Geld jeweils auf die Fünfer verteilt, beim Joker ist es dadurch am Mittwoch ebenfalls um einen Jackpot und knapp 300.000 Euro gegangen. Der größte Gewinn ging damit nach Wien. Dort wurde der Fünfer mit Zusatzzahl als Sologewinn geknackt. Etwa 163.400 Euro ist dieser Gewinn wert, so die Österreichischen Lotterien.