Richard Lugner soll in Wien-Döbling doch noch geehrt werden: Ein Pensionist hat beantragt, den Weinbauschulweg in Grinzing in Richard-Lugner-Weg umzubenennen. Ein Platz für den Baumeister war gescheitert.

Ob aus dem Weinbauschulweg tatsächlich ein Richard-Lugner-Weg wird, entscheidet nun die Stadt.

Ob aus dem Weinbauschulweg tatsächlich ein Richard-Lugner-Weg wird, entscheidet nun die Stadt.

Ursprünglich sollte ein Teil des Grinzinger Angers nach dem 2024 verstorbenen Baumeister benannt werden. Das kam nicht zustande. Nun hat der pensionierte Jurist Franz Luger bei der zuständigen MA 7 (Kultur) einen neuen Antrag eingebracht, wie die „Krone“ berichtet.

400 Meter vom Grab entfernt

Der Weinbauschulweg liegt in der Nähe des Grinzinger Friedhofs, wo Richard Lugner begraben ist, etwa 400 Meter von seinem Grab entfernt. Auf dem Weg gibt es keine Postadressen. Anrainer hätten durch eine Umbenennung also keinen Nachteil. Luger hat Erfahrung mit solchen Anträgen: „Ich habe schon den Helmuth-Lohner-Weg durchgesetzt und weiß, wie man Anträge bei Behörden stellt“, sagte er der „Krone“. Lugner habe viele Arbeitsplätze geschaffen und die Wiener Balltradition einem internationalen Publikum nähergebracht, begründet er seinen Vorstoß. Bekannt war Lugner vor allem für die Hollywood-Stars, die er zum Opernball einlud.

Grüne nicht dafür

Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) begrüßt den neuen Anlauf. Laut „Krone“ wollen alle Parteien in Döbling mit Ausnahme der Grünen den Unternehmer im Stadtbild verewigen. Warum die Grünen dagegen sind, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 19:48 Uhr aktualisiert