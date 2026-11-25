Am 26. Februar 2027 startet in ORF 1 die 17. Staffel von „Dancing Stars“. Fünf der zehn Promis stehen schon fest, darunter ORF-Meteorologe Marcus Wadsak und Kabarettistin Malarina.

Schon am 19. Februar stellt ORF 1 in der Doku „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ die neuen Kandidaten vor, eine Woche später wird der Ballroom eröffnet.

Schon am 19. Februar stellt ORF 1 in der Doku „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ die neuen Kandidaten vor, eine Woche später wird der Ballroom eröffnet.

Außerdem dabei sind Musiker Chris Steger, Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl, bekannt als „Constantly K“, und die frühere Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner. Die anderen fünf Promis sind noch nicht bekannt. Die zehn Shows laufen immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Durch die Shows führen wieder Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Kaum Tanzerfahrung

Große Erfahrung auf dem Parkett bringt keiner der fünf mit. „Profitänzer bin ich keiner, Fox kann ich schon ein bisschen“, sagt Steger. Er hofft, dass ihm seine Tanzpartnerin „die Wadln virerichtet“. Wadsak hat mit 16 einen Schul-Tanzkurs besucht, „das ist aber wirklich schon sehr lange her“. Seine erste Reaktion auf die Anfrage: Freude, gepaart mit Unsicherheit. Marina Lacković alias Malarina war nicht einmal als Kind in einer Tanzschule. Sie kann nach eigenen Worten nur den serbischen Tanz „Schlange“, „damit man bei Hochzeiten die Eltern nicht blamiert“.

Schuhplattler und Spice Girls

Für Teigl geht ein Traum in Erfüllung. Ihre Mitarbeiterinnen hätten ihr die Zusage im Urlaub mitgeteilt, indem sie am Telefon nur das „Dancing Stars“-Lied abspielten. Getanzt hat sie bisher beim Schuhplatteln in Wagrain und als „Geri“ in einer Spice-Girls-Gruppe an der Musikhauptschule im Pongau. Barbara Aigner freut sich, „mit meiner [Seh-]Behinderung tanzen zu können“. Das sei nicht selbstverständlich. Tanzerfahrung habe sie bisher nur vom Fortgehen. Schon am 19. Februar stellt ORF 1 in der Doku „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ die neuen Kandidaten vor, eine Woche später wird der Ballroom eröffnet. Welche fünf weiteren Promis die bereits bekannten Kandidaten in den Ballroom begleiten, bleibt noch ein Geheimnis. Wir dürfen gespannt sein!