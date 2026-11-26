Statt Drama, Streit und Intrigen stehen im „Forsthaus Rampensau“ plötzlich große Gefühle im Mittelpunkt. Geri überrascht seine Lisa mit einem Heiratsantrag – doch nicht alle Mitbewohner glauben an die romantische Geste.

Damit dürften wohl die wenigsten gerechnet haben: In der neuen Folge von „Forsthaus Rampensau“ am Freitag, dem 27. November 2026, kommt es zu einer Premiere in der Geschichte der Realityshow.

Damit dürften wohl die wenigsten gerechnet haben: In der neuen Folge von „Forsthaus Rampensau“ am Freitag, dem 27. November 2026, kommt es zu einer Premiere in der Geschichte der Realityshow.

Damit dürften wohl die wenigsten gerechnet haben: In der neuen Folge von „Forsthaus Rampensau“ am Freitag, dem 27. November 2026, kommt es zu einer Premiere in der Geschichte der Realityshow. Mitten im Kampf um den Verbleib im Forsthaus sorgt Geri für einen ganz besonderen Moment.

Antrag bei Forsthaus Rampensau: „Willst du meine Frau werden?“

Nachdem Lisa und Geri beim „Großen Abseilen“ ausgeschieden sind, müssen sie gemeinsam mit Elsa und Beverly ins Raus-Rein-Spiel. Doch anstatt sich auf die bevorstehende Herausforderung zu konzentrieren, lässt Geri während einer nächtlichen Party seinen Gefühlen freien Lauf. Vor den versammelten Kandidaten geht er auf die Knie und stellt Lisa die Frage aller Fragen: „Willst du meine Frau werden?“

Nicht alle glauben an die große Liebe

Bei den Mitbewohnern sorgt die überraschende Verlobung für gemischte Reaktionen. „Ich glaub, das ist die verrückteste Verlobung, die ich jemals in meinem Leben gesehen hab“, meint Krappi. Während Elsa zunächst einen Scherz vermutet, gratuliert sie dem Paar schließlich. Butti und Sophie hingegen bleiben skeptisch.

Liebesglück zwischen Drama und Rauswurf

Ob die romantische Stimmung anhält und sich Lisa und Geri auch im bevorstehenden Raus-Rein-Spiel behaupten können, erfahren die Zuschauer am Freitag um 20.15 Uhr. Dann läuft die nächste Folge von „Forsthaus Rampensau“ auf JOYN und ATV.