Von sportlichen Ambitionen über Herzklopfen bis hin zu einer etwas ungewöhnlichen Pediküre: Die neue Staffel von „Mein Gemeindebau Österreich“ verspricht wieder jede Menge unterhaltsame Einblicke in den Alltag ihrer Bewohner.

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, startet „Mein Gemeindebau Österreich“ in eine neue Staffel. Zum Auftakt führt die ATV-Sendung nach Ober- und Niederösterreich, wo die Bewohner mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen beschäftigt sind.

Klaus und Leo träumen von der Weltmeisterschaft

In Ottensheim bei Linz haben sich Klaus und Leo ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie wollen bei der Fahrradschlitten-Weltmeisterschaft in der Schweiz antreten. Doch dafür muss zunächst an der körperlichen Fitness gearbeitet werden. Mit Unterstützung von Fitnesstrainer Wolfgang starten die beiden ihr Trainingsprogramm im Garten des Gemeindebaus. Schon bei den Klimmzügen zeigt sich allerdings, dass noch einiges an Arbeit vor ihnen liegt.

Julia überrascht ihren Schwarm mit Herz-Pizza

In Baden dreht sich unterdessen alles um die Liebe. Julia hat einen neuen Mann kennengelernt und möchte ihn mit einer besonderen Überraschung beeindrucken. Eine feste Beziehung steht für die Single-Dame allerdings noch nicht im Vordergrund. „Ich bin jung, ich will einfach genießen, ich will fortgehen, ich will Sex haben“, erklärt Julia. Für ihr bevorstehendes Date bereitet sie in ihrem Lieblingsimbiss eine Pizza in Herzform zu.

Pediküre statt Feierabendbier

In Wiener Neustadt steht für Franz, der von allen nur „Bauer“ genannt wird, ein ungewohntes Wohlfühlprogramm an. Nachdem Freundin Gabi seine Füße genauer unter die Lupe genommen hat, hält sie eine Fußpflege für dringend notwendig. Franz selbst wäre mit einem Bier wohl deutlich glücklicher.

Wie das Fitness-Training, das romantische Pizza-Date und die Pediküre verlaufen, erfahren die Zuschauer am Donnerstag um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.