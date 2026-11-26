Die Wiener Sängerin Verifiziert hat zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen einen neuen Song veröffentlicht. In „ich hab genauso angst wie du“ spricht sie über die Angst vor Gewalt und ruft dazu auf, nicht wegzusehen.

Mit „ich hab genauso angst wie du“ veröffentlicht die Wiener Sängerin verifiziert eine neue Single zur Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ und zeigt sich verletzlich. Auf ihrer Instagram Page positioniert sich verifiziert eindeutig und schreibt: „In meinem Leben vergeht kaum ein Heimweg, ohne Angst. Wenn ich allein unterwegs bin, hab ich eigentlich immer Angst. Als eine der leider viel zu vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt, ist es mir ein großes Anliegen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen.

Männer dürfen nicht wegsehen

Gerade Männer fordert die Sängerin dazu auf nicht wegzusehen und Verantwortung zu übernehmen. „Schweigen schützt Täter, Haltung unterstützt Frauen“, schreibt sie in dem Post weiter. „Ich möchte euch Männer adressieren. Ich will das Problem an der Wurzel packen.“ Solange man nur zusähe und schweige, sei man auch ein großer Teil des Problems.