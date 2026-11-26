Schokolade bleibt bei Adventkalendern beliebt, doch ein ungewöhnlicher Konkurrent überrascht: Im Verkaufsranking des Online-Supermarkts Gurkerl für den Großraum Wien landet ein Salami-Adventkalender auf Platz zwei.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – und nicht nur das, denn am Dienstag wird bereits das erste Adventkalender Türchen geöffnet. Wiener kaufen jedoch nicht nur den klassischen Schokolade Adventkalender, wie die neuen Verkaufszahlen des Online Supermarkts „Gurkerl“ zeigen. Hierbei wurden die Verkaufszahlen der laufenden Saison ausgewertet. 87 verschieden Kalendersorten gingen dabei über den Tisch, fast dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren.

Die Top 10 Adventkalender

An der Spitze des Rankings steht ganz klar der Milka Adventkalender um 5,99 Euro. Platz zwei überrascht hingegen: Ein Salami Adventkalender um 3,99 Euro. Wie die anderen Kalender abschneiden siehst du hier:

Milka Adventkalender – 5,99 Euro Breu Salami-Adventkalender – 3,99 Euro Zotter BIO Adventkalender „Süße Weihnachten“ – 29,99 Euro Staud’s Adventkalender – 49,99 Euro Küfferle Katzenzungen Adventkalender – 12,99 Euro Milka Naps Adventkalender – 5,99 Euro Zotter BIO Adventkalender „Handgeschöpfte Tafeln“ – 49,99 Euro Verival BIO Müsli-Adventkalender – 44,99 Euro Flying Goose Saucen – Adventkalender – 59,99 Euro Zotter BIO Adventkalender „Best of vegan“ – 39,99 Euro

Schokolade oder Craft Beer?

Durchschnittlich zahlen Käufer heuer 21,32 Euro pro Adventkalender, rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies liegt jedoch weniger an Teuerungen, sondern mehr am Anstieg von Premium Kalendern, für die Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber auch kuriosere Adventkalender gibt es am Markt. Neben Honig- und Tee Adventkalendern, gibt es auch für die Craft Beer Fans etwas zu bieten.