Adventkalender Ranking 2026: Salami landet auf Platz zwei
Schokolade bleibt bei Adventkalendern beliebt, doch ein ungewöhnlicher Konkurrent überrascht: Im Verkaufsranking des Online-Supermarkts Gurkerl für den Großraum Wien landet ein Salami-Adventkalender auf Platz zwei.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – und nicht nur das, denn am Dienstag wird bereits das erste Adventkalender Türchen geöffnet. Wiener kaufen jedoch nicht nur den klassischen Schokolade Adventkalender, wie die neuen Verkaufszahlen des Online Supermarkts „Gurkerl“ zeigen. Hierbei wurden die Verkaufszahlen der laufenden Saison ausgewertet. 87 verschieden Kalendersorten gingen dabei über den Tisch, fast dreimal so viele wie noch vor zwei Jahren.
Die Top 10 Adventkalender
An der Spitze des Rankings steht ganz klar der Milka Adventkalender um 5,99 Euro. Platz zwei überrascht hingegen: Ein Salami Adventkalender um 3,99 Euro. Wie die anderen Kalender abschneiden siehst du hier:
- Milka Adventkalender – 5,99 Euro
- Breu Salami-Adventkalender – 3,99 Euro
- Zotter BIO Adventkalender „Süße Weihnachten“ – 29,99 Euro
- Staud’s Adventkalender – 49,99 Euro
- Küfferle Katzenzungen Adventkalender – 12,99 Euro
- Milka Naps Adventkalender – 5,99 Euro
- Zotter BIO Adventkalender „Handgeschöpfte Tafeln“ – 49,99 Euro
- Verival BIO Müsli-Adventkalender – 44,99 Euro
- Flying Goose Saucen–Adventkalender – 59,99 Euro
- Zotter BIO Adventkalender „Best of vegan“ – 39,99 Euro
Schokolade oder Craft Beer?
Durchschnittlich zahlen Käufer heuer 21,32 Euro pro Adventkalender, rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies liegt jedoch weniger an Teuerungen, sondern mehr am Anstieg von Premium Kalendern, für die Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber auch kuriosere Adventkalender gibt es am Markt. Neben Honig- und Tee Adventkalendern, gibt es auch für die Craft Beer Fans etwas zu bieten.