Das Teilnehmerfeld ist komplett! Der ORF hat die letzten fünf prominenten Kandidaten für „Dancing Stars“ 2027 enthüllt. Unter anderem wagen sich Ex-Fußballprofi Stefan Maierhofer und Sängerin Anna-Sophie aufs Tanzparkett.

Ab 26. Februar 2027 wird im ORF-Ballroom wieder das Tanzbein geschwungen. Insgesamt zehn Prominente stellen sich in der mittlerweile 17. Staffel von „Dancing Stars“ gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern der Herausforderung. Nun steht auch fest, wer die letzten fünf Plätze im Teilnehmerfeld einnimmt.

Diese fünf Promis sind neu dabei

Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky, Singer-Songwriterin Anna-Sophie, Radio- und Fernsehmoderator Udo Huber, Trainer und ehemaliger Fußballprofi Stefan Maierhofer sowie Sängerin Iva Schell wollen im kommenden Jahr ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen.

Emotionale Erinnerungen bei Anna-Sophie

Für Sängerin Anna-Sophie ist die Teilnahme mit ganz besonderen Erinnerungen verbunden. „Meine ersten Gedanken sind an meine verstorbene Oma gegangen, mit ihr habe ich immer ‚Dancing Stars‘ geschaut, als ich noch klein war“, erzählt sie. Ihre bisherige Tanzerfahrung schätzt die Musikerin hingegen überschaubar ein: „Ich würde sagen 1,5 Prozent Erfahrung.“ Auch Stefan Maierhofer freut sich auf die neue Herausforderung. Der ehemalige Fußballprofi möchte sich mit 44 Jahren noch einmal etwas beweisen. Bei Iva Schell ging mit der Einladung hingegen ein Traum in Erfüllung.

Das sind alle zehn „Dancing Stars“ 2027 Chris Steger – Musiker

Karin Teigl (Constantly K) – Unternehmerin und Content-Creatorin

Marina Lacković (Malarina) – Kabarettistin

Barbara Aigner – ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin

Marcus Wadsak – ORF-Meteorologe

Angelika Niedetzky – Schauspielerin und Kabarettistin

Anna-Sophie – Singer-Songwriterin

Udo Huber – Radio- und Fernsehmoderator

Stefan Maierhofer – Trainer und ehemaliger Fußballprofi

Iva Schell – Sängerin

©ORF Die „Dancing Stars 2027“ sind komplett – weitere fünf prominente Tänzerinnen und Tänzer sind dabei.

Wann startet „Dancing Stars“ 2027?

Die insgesamt zehn Shows werden ab 26. Februar 2027 immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON ausgestrahlt. Durch die Sendungen führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. Bereits eine Woche zuvor, am 19. Februar, gibt die Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ einen Vorgeschmack auf die neue Staffel.