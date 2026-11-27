Stefanie und Kai investierten rund 530.000 Euro in ihr neues Haus in Marchtrenk. Doch Schimmel und Verfärbungen sorgen kurz nach dem Einzug für Probleme. Jetzt nimmt Günther Nussbaum den Fall unter die Lupe.

Ein neues Haus soll eigentlich Sicherheit und Freude bringen. Bei Stefanie und Kai in Marchtrenk (Oberösterreich) wird das Eigenheim jedoch kurz nach dem Einzug zum Sorgenfall. Trotz einer Investition von rund 530.000 Euro treten am Gebäude erste Auffälligkeiten auf, die die beiden beschäftigen.

Schimmel auf Holzbauteilen im Dachboden

An der Fassade sind Verfärbungen zu sehen, auch im Dachboden macht sich Schimmel auf zahlreichen Holzbauteilen bemerkbar. Für die Bewohner stellt sich damit die Frage, woher die Schäden kommen und was die Ursache dafür ist. Bausachverständiger Günther Nussbaum nimmt den Fall in der neuen Folge von „Pfusch am Bau“ unter die Lupe. Dabei steht insbesondere ein mögliches bauphysikalisches Problem im Raum. Ob sich die Ursache für die auffälligen Schäden ausfindig machen lässt, zeigt die Sendung.

Neue Fälle auch in Niederösterreich

In der neuen Folge, die am 29. November um 20.15 Uhr auf JOYN und Puls4 zu sehen ist, werden außerdem zwei Fälle aus Niederösterreich behandelt: Bei einer Familie in Enzersdorf an der Fischa sorgen bereits bezahlte Bauleistungen und zahlreiche Mängel für Probleme, während in Bockfließ eine Dachsanierung trotz Finanzierung nicht fertiggestellt wurde.