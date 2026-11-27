Die Backstreet Boys kommen nach Wien: Am 24. und 25. Juni 2027 spielt die Band zwei Konzerte im Ernst-Happel-Stadion. Der Vorverkauf startet am 4. Dezember um 12 Uhr.

Schon letzten Dezember hielten die Backstreet Boys, mit einem mega Konzert in Schladming, Österreich.

Schon letzten Dezember hielten die Backstreet Boys, mit einem mega Konzert in Schladming, Österreich.

Laut Ö3 werden insgesamt mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Konzerte sind Teil der Tour „Into the Millennium – Homecoming“.

Bist du ein Backstreet Boys Fan? Everybody! Rock your Body! Ich mag sie, würde mich aber nicht als Fan betiteln. Manche Lieder finde ich ganz gut. Trifft nicht meinen Geschmack. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

26 Songs und ein Auftritt vom Dach

Auf der Setlist stehen 26 Songs, darunter „I Want It That Way“ und „Larger than Life“. Zu Beginn der Show sollen Howie, AJ, Nick, Brian und Kevin auf Surfbrettern vom Stadiondach auf die Bühne schweben. In Österreich hatte die Band Mitte der 1990er-Jahre mit „I’ll Never Break Your Heart“ ihren ersten Nummer-eins-Hit, als sie in den USA noch kaum bekannt war. Heuer spielte sie laut Ö3 in der Sphere in Las Vegas 56 Konzerte vor knapp einer Million Menschen. Beim Ski-Opening in Schladming waren im Vorjahr drei Shows ausverkauft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2026 um 14:20 Uhr aktualisiert