Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock verzichtet auf den Weltcup-Auftakt am Samstag im sächsischen Altenberg. Die Tirolerin hat einen Infekt noch nicht auskuriert. Zurück will sie bei den Heimrennen in Igls sein.

Die Erkrankung hat Flock mitten in der Vorbereitung erwischt. Berichten zufolge handelt es sich um die Folgen eines grippalen Infekts. Sie habe sich lange nicht richtig erholt und fühle sich nach eigenen Angaben noch nicht fit genug für die Rennen in Deutschland.

Mit 70 Prozent zu gefährlich

Ohne volle Fitness zu starten, ergibt für Flock keinen Sinn. Mit nur 70 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit wäre ihr die Bahn in Altenberg zu gefährlich, sagt sie. Die Absage sei ihr schwergefallen. Altenberg wäre ihr erstes Rennen als Olympiasiegerin gewesen, für die Entscheidung habe das aber kaum eine Rolle gespielt. Bis zu den Heimweltcup-Rennen am 4. und 11. Dezember in Innsbruck-Igls will Flock wieder voll belastbar sein.