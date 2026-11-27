Laut ORF kaufte die Mäzenin die Handschrift der Deutschen Mozart-Gesellschaft ab. Das erste Blatt des Stücks besitzt die Stiftung bereits seit 20 Jahren. Nun wurden die drei neuen Variationen mit sieben vorhandenen zusammengeführt. Insgesamt soll Mozart zwölf Variationen über die Melodie geschrieben haben. „Das Besondere ist, dass es eigentlich Mozarts bekanntestes Klavierwerk ist“, sagt Ulrich Leisinger, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung. Die Melodie selbst stammt vermutlich nicht von Mozart. Er soll sie aus Frankreich nach Wien gebracht und dort bekannt gemacht haben.

Im 19. Jahrhundert auseinandergerissen

Im 19. Jahrhundert wurden Handschriften oft gesammelt und verkauft. Dabei wurden laut Leisinger mehrmals Werke auseinandergerissen. „Zu Mozarts Zeiten hätte man das wahrscheinlich als schändlich angesehen“, sagt er. Die Originale liegen nun im Tresor der Stiftung, zum Spielen gibt es Kopien. Es gehe darum, das Werk „zu bewahren und es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagt Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg. Die Handschrift von „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ ist in Salzburg damit wieder ein gutes Stück vollständiger.