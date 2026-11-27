Am 27. November 2026 stand nicht nur eine Lotto-Bonusziehung an, sondern gleich auch ein Doppeljackpot. Heißt: 2,1 Millionen Euro warteten im Topf auf die Teilnehmer. Wir wissen, welche Zahlen gezogen worden sind.

Um nicht weniger als knapp 2,1 Millionen Euro ist es bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 27. November 2026, gegangen. Zusätzlich wurde freilich wie üblich auch wieder der für diese zweiwöchentlichen Ziehungen obligatorische 30.000-Euro-Bonus an eine zufällige Quittungsnummer ausgespielt. Wir wissen jetzt genau, welche Zahlen bei der Ziehung gezogen worden sind und haben sie für euch in der folgenden Infobox festgehalten.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 27. November 2026, gezogen: Lotto : 12, 14, 19, 23, 31, 34; Zusatzzahl: 1

: 12, 14, 19, 23, 31, 34; Zusatzzahl: 1 LottoPlus, 1. Ziehung : 9, 11, 25, 31, 40, 45

: 9, 11, 25, 31, 40, 45 LottoPlus, 2. Ziehung : 1, 2, 14, 22, 35, 36

: 1, 2, 14, 22, 35, 36 Joker: 4, 4, 5, 4, 5, 0 *alle Angaben ohne Gewähr

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Rückblick auf die Lotto-Ziehung vom 25. November

Bei der vergangenen Ziehung am Mittwoch, 25. November, hat es zwar keinen Sechser gegeben, dafür aber einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Für einen Oberösterreicher war dieser mehr als 88.000 Euro wert. Zusätzlich hat das Glück auch bei einem LottoPlus-Spielteilnehmer zugeschlagen. Bei der ersten Ziehung hatte jemand einen Sologewinn und damit knapp 103.000 Euro gewonnen, berichten die österreichischen Lotterien. Und schließlich hat auch der Joker Hauptgewinner hervorgebracht. Hier ist es um einen Jackpot gegangen, ein Wiener und ein win2day-User haben jeweils rund 180.000 Euro gewonnen.