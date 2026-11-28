Auf Schloss Kaps in Kitzbühel wurden am Freitag, dem 27. November, die ROMY-Trophäen verliehen. Während sich zahlreiche Stars über eine Auszeichnung freuten, gingen bekannte Namen wie Heidi Klum und Sandra Hüller leer aus.

Zum 36. Mal wurde die ROMY verliehen. Durch den Abend in Kitzbühel führten erstmals die österreichische Moderatorin Fanny Stapf und Giovanni Zarrella. Wer die begehrten Publikumspreise mit nach Hause nehmen durfte, hatten zuvor die Zuseher entschieden. In der Kategorie Show/Unterhaltung setzte sich Johann-Philipp Spiegelfeld mit seiner Dokureihe „Herrschaftszeiten!“ durch. Damit ließ er unter anderem Heidi Klum, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Verona Pooth hinter sich.

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Prominente Konkurrenz

Auch in den Filmkategorien war die Konkurrenz groß. Sandra Hüller war gleich mit zwei Produktionen nominiert, musste sich jedoch Elke Winkens geschlagen geben. Die Schauspielerin erhielt die ROMY für „How to Be Normal and the Oddness of the Other World“. Bei den männlichen Filmschauspielern setzte sich Elyas M’Barek mit „Virginia Woolf’s Night & Day“ durch. Christoph Maria Herbst ging trotz dreier nominierter Produktionen leer aus.

Drei Frauen jubeln

Im Bereich TV/Streaming ging eine ROMY gleich an drei Schauspielerinnen. Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl überzeugten das Publikum mit dem Stinatz-Krimi „Eierkratzkomplott“. Bei den Männern machte Maximilian Brückner mit „Kommissar Rex“ das Rennen. Weitere Publikumspreise gingen an Stefan Lenglinger in der Kategorie Information/Journalismus und an Patrick Budgen in der neuen Kategorie „Aufgefallen“. „Der ORF und seine Stars machen ihre Arbeit in erster Linie für das Publikum, deshalb ist es eine große Freude zu sehen, dass die Zuseher:innen diese Arbeit mit so vielen ROMY Preisen auch heuer würdigen“, freut sich ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Auch Marko Arnautovićs WM-Qualifikations-Feiertags-Sager in Richtung Bundespräsident wurde als Sport-Moment ausgezeichnet. Die zahlreichen Auszeichnungen sorgen auch bei ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher für Freude.

Gold für Kinostars

Neben den Publikumspreisen wurden auch mehrere Sonderpreise vergeben. Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian erhielten eine ErfolgsROMY für ihre Kinokomödie „Das Kanu des Manitu“. Die Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ lockte über sechs Millionen Besucher in die Kinos und war der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 2025. Weitere ErfolgsROMYs gingen an „Aufputzt is‘“, „Tage, die es nicht gab“ und „Steckerlfischfiasko“. Während „Babylon Berlin“ mit der DiamantROMY gewürdigt wurde, erhielt der Eurovision Song Contest 2026 in Wien die Auszeichnung als „TV-Ereignis des Jahres“.

Die Gala im TV

Wer die Höhepunkte der Preisverleihung sehen möchte, hat dazu am Montag, dem 30. November, Gelegenheit. Um 22 Uhr läuft in ORF 1 und auf ORF ON die Sendung „ROMY 2026 – Promis, Partys, Preise“. Fanny Stapf nimmt die Zuseher dabei mit hinter die Kulissen der Veranstaltungen in Kitzbühel. Neben der ROMY-Gala stehen auch das Filmfestival, die Verleihung der Branchenpreise und Begegnungen mit den Stars auf dem Programm.

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©ORF/Roman Zach-Kiesling | Gleich in sechs Kategorien fiel die Wahl des Publikums auf ORF-Stars oder Produktionen mit ORF-Beteiligung.