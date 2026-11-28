Ein italienischer Urlaubsort hatte in den letzten Jahren ganz besonders mit Massentourismus zu kämpfen. Daher verlangt man dort nicht nur Eintritt von Tagestouristen, nun erhöht man auch noch die Ortstaxe massiv.

Die Lagunenstadt Venedig ist weit über die italienischen Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Jedes Jahr machen sich auch zahlreiche Österreicher auf den Weg und wollen die Stadt rund um ihre weltweit bekannten Kanäle besuchen. Während Tagesbesucher an ausgewählten Tagen im Jahr Eintritt zahlen müssen, wird bei Übernachtungen eine Ortstaxe eingehoben. Bisher lag diese noch bei maximal fünf Euro, im kommenden Jahr wird sie für Übernachtungen in besonders hochwertigen Unterkünften auf bis zu 9,50 Euro pro Kopf und pro Nacht erhöht – also fast verdoppelt. Beschlossen wurde das von der Stadtregierung. Damit möchte man dem Massentourismus noch besser begegnen. Zudem soll das Extra-Geld auch für die Bevölkerung genutzt werden.

Eintrittsgebühr für Venedig 2027 an 72 Tagen

Für Tagestouristen – also jene Gäste, die nicht mindestens eine Nacht in der Lagunenstadt nächtigen und mindestens 14 Jahre alt sind – wird im kommenden Jahr an mehr Tagen Eintritt verlangt. Waren es im Jahr 2026 noch 60 Tage, an denen man für einen Tagesbesuch in Venedig bezahlen musste, sind es laut ÖAMTC im Jahr 2027 insgesamt 72 Tage zwischen dem 26. März (Karfreitag) und dem 15. August. Die Gebühr muss für einen Besuch in der Altstadt für den Zeitraum zwischen 8.30 und 16.30 Uhr an den jeweiligen Tagen entrichtet werden. Sie beträgt für jene Urlauber, die mindestens drei Tage im Voraus buchen, fünf Euro. Kurzentschlossene müssen zehn Euro zahlen. An welchen Tagen die Gebühr 2027 entrichtet werden muss, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.