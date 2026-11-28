Eine alte Bauernregel schreibt der Nacht auf den 30. November eine besondere Bedeutung zu. Sie soll Hinweise auf das kommende Wetter liefern. Doch was erwartet Österreich tatsächlich zum Dezemberbeginn?

Laut einer alten Bauernregel soll die Andreasnacht Hinweise auf das kommende Wetter geben. In Österreich startet der Dezember jedenfalls mit eisigen Temperaturen.

Laut einer alten Bauernregel soll die Andreasnacht Hinweise auf das kommende Wetter geben. In Österreich startet der Dezember jedenfalls mit eisigen Temperaturen.

Bevor der Dezember beginnt, rückt eine alte Wetterweisheit in den Mittelpunkt. Es geht um die sogenannte Andreasnacht vom 29. auf den 30. November. Ein heller und klarer Himmel soll laut Überlieferung ein gutes Jahr ankündigen. Doch ein Blick auf die aktuelle Wetterprognose für Österreich zeigt, dass sich die Witterung rund um den Andreastag regional recht unterschiedlich präsentieren dürfte.

Was ist die Andreasnacht? Als Andreasnacht wird die Nacht vom 29. auf den 30. November bezeichnet. Namensgeber ist der heilige Andreas, einer der zwölf Apostel, dessen Gedenktag auf den 30. November fällt. Im Volksglauben wird dieser Nacht eine besondere Bedeutung zugeschrieben. So soll sie laut alten Bauernregeln Hinweise auf die kommende Wetterentwicklung geben. Eine davon lautet: „Andreas, hell und klar, verspricht ein gutes Jahr.“ Wissenschaftlich lassen sich aus einer einzelnen Nacht allerdings keine verlässlichen langfristigen Wetterprognosen ableiten.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schnee und Regen

Während sich im Westen des Landes eine Warmfront bemerkbar macht, bleibt es in anderen Teilen Österreichs trocken. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200m Seehöhe“, erklären die Meteorologen von GeoSphere Austria mit Blick auf Montag, den 30. November. Betroffen sind vor allem die Regionen von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie Osttirol und Oberkärnten. Im Osten und Südosten zeigt sich hingegen örtlich die Sonne, mancherorts hält sich jedoch hartnäckiger Nebel. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus 10 und plus 1 Grad, tagsüber werden bis zu plus 7 Grad erreicht.

Dezember startet eisig

Mit dem Monatswechsel beruhigt sich das Wetter. Während sich am Dienstag im Donauraum, im Waldviertel und im östlichen Flachland voraussichtlich Hochnebel hält, überwiegt andernorts der Sonnenschein. „Insgesamt bleibt es niederschlagsfrei“, so die Meteorologen. Die Frühtemperaturen können allerdings auf bis zu minus 12 Grad sinken. Noch frostiger präsentiert sich der Mittwoch: „Frühtemperaturen, inneralpin mit strengem Morgenfrost, minus 15 bis minus 5 Grad.“ Tagsüber kommen die Temperaturen nicht über plus 5 Grad hinaus.

Was sagt die Regel?

Doch lässt sich daraus tatsächlich etwas über den bevorstehenden Winter ableiten? Die alte Bauernregel bietet viel Raum für unterschiedliche Auslegungen, konkrete Wetterentwicklungen lassen sich damit jedoch nicht vorhersagen. Hinzu kommt, dass sich bekannte Wettermuster durch den menschengemachten Klimawandel verändern. Auch wenn der Dezember in Österreich mit eisigen Temperaturen beginnt, bleibt die Frage nach einem schneereichen Winter oder weißen Weihnachten vorerst unbeantwortet.