Über 200 Jahre lag sie in der Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien, jetzt hat sie einen Namen: Forscher haben eine neue Fliegenart aus Brasilien beschrieben. Gesammelt hat sie Johann Natterer.

Die Raupenfliege heißt Prophorostoma nattereri, benannt nach dem Zoologen Johann Natterer (1787–1843). Er reiste im Auftrag von Kaiser Franz I. von 1817 bis 1835 durch Brasilien und brachte unter anderem über 1.000 Säugetiere, mehr als 12.000 Vögel und 32.825 Insekten nach Wien. Seine Sammlungen gehören heute dem NHM Wien und dem Weltmuseum Wien.

Entdeckt ohne Reise in den Regenwald

Beschrieben haben die Art Marcelo Domingos de Santis, Experte für südamerikanische Raupenfliegen am NHM, und Alexssandro Camargo, Kurator der Fliegensammlung. In den Regenwald mussten sie dafür nicht, die Tiere lagen ja schon im Museum. Veröffentlicht wurde die Beschreibung 2026 in der Fachzeitschrift „Evolutionary Systematics“. „Naturkundliche Museen spielen in den Biowissenschaften eine enorme, oft übersehene Rolle“, sagt de Santis. Er vermutet, dass in den Beständen noch weitere unbekannte Arten liegen. Laut Museum können solche Sammlungen auch Arten enthalten, die an ihren Fundorten inzwischen ausgestorben sein könnten. Nach mehr als 200 Jahren hat die Fliege aus Natterers Sammlung damit nun ihren eigenen Namen.