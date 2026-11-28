Lisa Fettner hat am Samstag das Weltcup-Skispringen der Damen in Hinzenbach (Eferding/OÖ) gewonnen. Die Österreicherin setzte sich mit 0,7 Punkten Vorsprung auf Nika Prevc durch. Für sie ist es der erste Saisonsieg.

Nach dem ersten Durchgang lag Fettner noch 3,1 Punkte hinter der Slowenin Nika Prevc. Mit einem Sprung auf 90 Meter im zweiten Durchgang holte sie sich die Führung. Am Ende hatte sie 239,7 Punkte, Prevc 239,0. Dritte wurde die Norwegerin Anna Odine Ström. Es ist Fettners dritter Weltcupsieg und ihr zweiter in Hinzenbach innerhalb eines Jahres, schon im März 2026 hatte sie dort gewonnen. Dabei hatte sie nach der vergangenen Saison zwischenzeitlich ihre Karriere beendet. Sie sei stolz auf sich, die letzten Monate seien nicht einfach gewesen, sagte sie.

Comeback von Pinkelnig

Von den anderen Österreicherinnen schafften es Julia Mühlbacher auf Platz 29 und Hannah Wiegele auf Platz 30. Sara Pokorny verpasste den zweiten Durchgang knapp. Eva Pinkelnig gab nach mehr als 400 Tagen Verletzungspause ihr Comeback, schied aber in der Qualifikation aus. Das Ergebnis sei egal, körperlich sei alles in Ordnung, sagte sie. Am Sonntag folgt in Hinzenbach ein weiteres Springen, ORF 1 überträgt ab 10.05 Uhr live.