Österreichs Handball-Frauen haben ihre Generalprobe für die EURO gewonnen: Im ungarischen Tatabánya besiegte das Team die Slowakei mit 33:28. Am 4. Dezember startet die EURO in Brünn gegen Kroatien.

Mit dem 33:28 gegen die Slowakei hat Österreich die Generalprobe gemeistert. Jetzt richtet sich der Blick auf den EURO-Start gegen Kroatien in Brünn.

Mit dem 33:28 gegen die Slowakei hat Österreich die Generalprobe gemeistert. Jetzt richtet sich der Blick auf den EURO-Start gegen Kroatien in Brünn.

Der Sieg zum Abschluss des Drei-Nationen-Turniers gibt dem Team von Teamchefin Monique Tijsterman zusätzliches Selbstvertrauen. Schon am Freitag hatte Österreich gegen Ungarn, den EURO-Dritten von 2024, über weite Strecken auf Augenhöhe gespielt. Gegen die Slowakei knüpfte das Team daran an. Aus einer kompakten Deckung heraus zwang Österreich die Slowakinnen zu vielen technischen Fehlern und kam so immer wieder zu Kontern und einfachen Toren. Österreich legte mit 3:0 vor, das erste Gegentor fiel erst in der 8. Minute.

Zehn Tore Vorsprung zur Pause

Österreich baute die Führung stetig aus. In der 25. Minute sorgte Johanna Reichert mit dem 17:7 erstmals für zehn Tore Vorsprung. Mit 19:9 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel fehlten Österreich etwas Konsequenz und Fokus. Technische Fehler und Fehlwürfe erlaubten der Slowakei, den Abstand zu verkleinern. Österreich behielt aber die Kontrolle, traf zur richtigen Zeit und ließ die Slowakinnen nicht mehr gefährlich nahe herankommen. Am Ende stand ein verdienter 33:28-Sieg.

Teamchefin stolz auf erste Hälfte

„Auf die erste Halbzeit bin ich stolz. Dann hat uns ein wenig der Fokus gefehlt“, sagte Tijsterman. Das sei eine wichtige Erfahrung für die EURO gewesen. „Wir haben schlussendlich mit fünf Toren Unterschied gewonnen, das ist okay. Ich bin mit dieser finalen Vorbereitung zufrieden.“ Eine Spielerin sei zur Sicherheit geschont worden, nächste Woche seien aber alle dabei. Auch Kapitänin Katarina Pandza zog eine positive Bilanz: „Über das gesamte Turnier gesehen überwiegt der Stolz.“ Die erste Halbzeit sei nahezu makellos gewesen, die letzten zehn Minuten dürften aber nicht passieren. „Insgesamt denke ich, wir sind bereit für die EURO.“ Am Zusammenspiel müsse das Team noch feilen.

EURO-Auftakt gegen Kroatien

Die beiden Testspiele gegen Ungarn und die Slowakei haben laut Team wertvolle Erkenntnisse gebracht. Sie zeigten die Stärken, aber auch Kleinigkeiten, an denen bis zum Auftakt noch gearbeitet wird. Am Freitag, 4. Dezember, trifft Österreich im ersten Vorrundenspiel der Women’s EHF EURO 2026 in Brünn in Tschechien auf Kroatien.