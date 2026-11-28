Heftiger Neuschnee bremst den Speed-Auftakt der Ski-Herren: Der erste Super-G der Saison in Copper Mountain (USA) startet nicht wie geplant um 19.45 Uhr, sondern frühestens um 20.30 Uhr.

Ob und wann der erste Super-G in Copper Mountain über die Bühne geht, hängt vom Neuschnee und der Pistenpräparation ab. Frühestens um 20.30 Uhr könnte es losgehen.

Ob und wann der erste Super-G in Copper Mountain über die Bühne geht, hängt vom Neuschnee und der Pistenpräparation ab. Frühestens um 20.30 Uhr könnte es losgehen.

Wie „Heute“ berichtet, sorgte heftiger Neuschnee am Samstag in Copper Mountain für eine Verspätung. Die Verantwortlichen müssen die Piste erst präparieren. Statt um 19.45 Uhr soll der Super-G der Herren frühestens um 20.30 Uhr starten. Über die genaue Startzeit sollte um 19.30 Uhr entschieden werden.

ÖSV-Herren hoffen auf Befreiungsschlag

Für die österreichischen Speed-Herren geht es nach einem enttäuschenden Saisonauftakt um viel. Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz hoffen laut „Heute“ auf einen Befreiungsschlag. Auch der Franzose Cyprien Sarrazin steht im Fokus. Fast zwei Jahre nach seinem schweren Sturz in Bormio ist er nahe an seinem Weltcup-Comeback.