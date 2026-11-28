ZIB-Journalist Stefan Lenglinger hat bei der ROMY-Gala in Kitzbühel den Preis in der Kategorie Information/Journalismus gewonnen. Auf Instagram bedankt er sich bei allen, die für ihn abgestimmt haben.

Für Lenglinger, der sich auf Instagram „unendlich dankbar“ zeigt, kommt die ROMY damit direkt vom Publikum. Sein Dank gilt dabei auch jenen, die ihn abseits der Kamera unterstützen.

Für Lenglinger, der sich auf Instagram „unendlich dankbar“ zeigt, kommt die ROMY damit direkt vom Publikum. Sein Dank gilt dabei auch jenen, die ihn abseits der Kamera unterstützen.

Stefan Lenglinger wurde am Freitagabend, 27. November 2026, bei der ROMY-Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel ausgezeichnet. Wie der ORF berichtet, gewann er in der Kategorie Information/Journalismus für seine Berichte in „ZIB“, „ZIB Talk“ und „ZIB erklärt“. Nominiert waren außerdem Simone Stribl (ORF), Gundula Geiginger (Puls4) und Katrin Prähauser (ServusTV). Alle vier warben laut ORF gemeinsam für kritischen Journalismus.

„Unendlich dankbar“

Auf Instagram meldete sich Lenglinger nach der Gala zu Wort. „ROMY Gewinner 2026. Unendlich dankbar!“, schreibt er. Er mache den Job nicht für die Awards. „Aber es ist schön zu erfahren, dass ihr meinen Versuch, den öffentlichen Diskurs auf eine konstruktive Art mitzugestalten, so sehr zu schätzen wisst.“ Sein Dank gilt allen, die für ihn abgestimmt haben, und vor allem jenen, die ihn unterstützen, „wenn die Kamera nicht dabei ist“. Weitere Eindrücke von der Gala will er noch teilen.

Das Publikum entscheidet

Die ROMY wird vom „Kurier“ gemeinsam mit dem ORF vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner bestimmt das Publikum, nicht eine Jury. Die 36. Gala fand zum zweiten Mal auf Schloss Kaps statt, in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel. Moderiert wurde sie von Fanny Stapf und Giovanni Zarrella. Die Platin-ROMY für das Lebenswerk ging an Heinz Marecek. In der Kategorie Show/Unterhaltung gewann Johann-Philipp Spiegelfeld, die Sport-ROMY ging an Marko Arnautovic.