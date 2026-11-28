Skispringer Stephan Embacher hat das erste von zwei Weltcupspringen im finnischen Ruka gewonnen. Der 20-jährige Tiroler siegte vor dem Schweizer Sandro Hauswirth und führt nun allein im Gesamtweltcup.

Mit dem Sieg in Ruka hat Embacher die alleinige Führung im Weltcup übernommen. Mit Ortner und Aigner landeten zwei weitere Österreicher knapp hinter dem Podest.

Mit dem Sieg in Ruka hat Embacher die alleinige Führung im Weltcup übernommen. Mit Ortner und Aigner landeten zwei weitere Österreicher knapp hinter dem Podest.

Stephan Embacher gewann am Samstag, 28. November 2026, das erste von zwei Männerspringen in Ruka mit 6,9 Punkten Vorsprung auf Sandro Hauswirth. Embacher hatte bereits beim Saisonauftakt in Lillehammer gewonnen und war am Tag danach Fünfter. Mit dem Erfolg in Finnland ist der 20-Jährige nun alleiniger Führender im Weltcup.

145 Meter im ersten Durchgang

Auf der nach Willingen zweitgrößten Großschanze im Weltcup sprang Embacher im ersten Durchgang 145 Meter weit. Damit lag er zur Halbzeit 3,4 Punkte vor seinem Teamkollegen Maximilian Ortner. Im Finale konnte nur Embacher den ersten Weltcupsieg von Hauswirth verhindern. Der Schweizer verbesserte sich von Rang fünf auf Platz zwei, sein klar bestes Weltcup-Ergebnis. Dritter wurde der Norweger Marius Lindvik mit 9,8 Punkten Rückstand.

Ortner knapp am Podest vorbei

Ortner verpasste das Podest um 4,2 Punkte und wurde Vierter. Direkt dahinter landete Clemens Aigner. Der Tiroler arbeitete sich vom zwölften Zwischenrang auf Platz fünf vor, sein bestes Weltcup-Ergebnis. Zuvor war der 33-Jährige beim Dreikönigsspringen 2024 in Bischofshofen Sechster geworden. Von den weiteren Österreichern wurde Raffael Zimmermann Achter, Daniel Tschofenig Neunter, Jan Hörl 13. und Stefan Kraft 16. Kraft war nach einem Abstecher zur Normalschanze in Ramsau später angereist.